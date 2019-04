Grande Fratello 2019 quarta puntata, eliminato e nominati: ecco cos’è successo

Eliminato Grande Fratello 2019, Ivana Icardi fuori il 29 aprile

L’eliminata del 29-30 aprile del Grande Fratello è stata Ivana Icardi, la meno votata dal pubblico col 14% delle preferenze: come sapete, col televoto bisognava esprimersi infatti a favore di uno dei concorrenti e non decidere invece chi mandare via, ed è per questo che alcuni di quelli meno amati come Francesca De Andrè sono ancora dentro mentre la sorella di Icardi ha dovuto abbandonare il gioco; Cristiano Malgioglio si è detto molto dispiaciuto della scelta del pubblico perché secondo lui Ivana “stava facendo un Grande Fratello straordinario”, e non è stata la prima volta in questa quarta diretta che Malgioglio si è fatto notare per uno dei suoi interventi.

Riassunto quarta puntata: i momenti più importanti della diretta

La puntata si è aperta con due rimproveri ai concorrenti: uno a Daniele per le parole usate contro Cristian Imparato e uno a tutto il gruppo per dei presunti insulti, su cui il Grande Fratello sta ancora indagando, a Michael Terlizzi; uno scontro accesissimo tra lo stesso Cristian e Guendalina Tavassi in seguito ci ha regalato palate di trash inarrivabile, sebbene l’ex di Io Canto sia stato protagonista anche di un momento tutt’altro che imbarazzante: il concorrente infatti ha incontrato suo padre Luigi che ha dimostrato di essere un bell’esempio di papà per come ha parlato dell’orientamento sessuale del figlio.

Serena Rutelli e Jessica Mazzoli protagoniste, il bacio tra Cristiano e Barbara chiude la serata

L’attenzione in realtà è stata catalizzata sulla lettera a Serena Rutelli della madre biologica e tutti, visto quanto accaduto in settimana, abbiamo aspettato con un certo interesse la comunicazione del programma sul destino di Jessica Mazzoli; insomma è stato un appuntamento televisivo ricchissimo di avvenimenti importanti che è iniziato con un bacio inaspettato ed è finito con un bacio altrettanto sorprendente: quello tra Cristiano Malgioglio e Barbara d’Urso! Ma vediamo tutte le nomination in vista della quinta puntata.

Le nomination della quarta puntata: Mila, Daniele, Serena, Kikò e Cristian al televoto

Francesca De Andrè ha nominato Mila; Mila Suarez ha nominato Kikò; Michael Terlizzi ha nominato Mila; Gennaro Lillio ha nominato Serena; Kikò Nalli ha nominato Mila; Gaetano Arena ha nominato Mila; Erica Piamonte ha nominato Mila; Cristian Imparato ha nominato Daniele; Valentina Vignali ha nominato Mila; Serena Rutelli ha nominato Daniele; Daniele Dal Moro ha nominato Cristian; Gianmarco Onestini ha nominato Daniele; Martina Nasoni ha nominato Mila.

Al televoto sono finiti quindi Mila, Daniele, Serena, Kikò e Cristian. Un pronostico sul prossimo eliminato? Abbiamo pochi dubbi su Mila in realtà, ma giacché il televoto è ancora una volta sul preferito tutto potrebbe succedere!