Cristian Imparato, caos al Gf per insulti di Daniele: Barbara furiosa “Non finisce qui”

Gli insulti di Daniele Dal Moro a Cristian Imparato, al Gf 2019 i video in diretta

Era uno dei momenti più attesi della diretta del 29 aprile ed è finalmente arrivato con una Barbara d’Urso più agguerrita che mai e giustamente intenzionata a far rispettare ai concorrenti le regole della convivenza civile. Vi riassumiamo il fattaccio, come fatto al Grande Fratello 2019: Daniele Dal Moro ha appellato Cristian Imparato col termine “checca” e poi con “checca isterica” parlando con Martina Nasoni e Valentina Vignali; questo accadeva alle spalle dell’ex cantante di Io Canto che in puntata si è mostrato visibilmente infastidito e piuttosto provato dalla situazione. Le parole di Daniele sono state molte altre e certi discorsi lo hanno messo in cattiva luce: il concorrente infatti ha usato pure l’espressione “lo bullizzo” che avrebbe potuto senz’altro evitare.

Cristian Imparato contro Daniele Dal Moro: Barbara d’Urso indignata

Ricorderete che tutto è nato a causa delle nomination e che Daniele non ha gradito che Cristian gli avesse dato il voto perché fa un’alimentazione diversa dagli altri che lo porta a isolarsi; comprendiamo l’esserci rimasto male ma i toni usati e le parole dette sono assolutamente fuori luogo, soprattutto in questi mesi in cui in Italia si stanno facendo sempre più frequenti gli episodi di intolleranza e omofobia. “Chi ha visto il Grande Fratello l’anno scorso – queste sono state infatti le parole di Barbara d’Urso – sa che io raramente entravo nel video wall della casa e quando lo facevo lo facevo perché ero molto inca…ata”. “L’omofobia in Italia – ha poi continuato – è un tema che purtroppo è molto molto presente: tu hai usato una frase con la quale dei ragazzini in Italia vengono presi in giro, bullizzati e arrivano a gesti estremi”.

Lo sfogo di Cristian e la giustificazione di Daniele

A un certo punto Cristian ha sbottato, si è alzato in piedi e ha urlato davanti a tutti che Daniele “non ha le p…e per non dirmelo in faccia. Tappati la bocca, anzi vattela a sciacquare e fatti un bagno di umiltà!”; Daniele ha risposto dicendo che ha molti amici gay ma Cristian non si è fatto intenerire: “Ai tuoi amici dai della checca?”, ha esclamato. “Ma per me non è un insulto!”, questa la sua risposta che ha subito scatenato l’intervento di Barbara: “No, Daniele, a me non me ne frega niente come lo intendi tu. Se tu lo hai detto con leggerezza è ancora più grave! Questo è un richiamo ufficiale da parte mia e da parte del Grande Fratello!”.

Barbara d’Urso annuncia provvedimenti molto gravi: “Non è finita qui!”

“La prossima volta – ha continuato la d’Urso – che io sentirò qualcuno di voi, anche solo per gioco dire una cosa del genere, arriveranno dei provvedimenti molto molto gravi, e comunque sappi che non è finita qui!”. “Ho sbagliato ma non l’ho fatto con cattiveria”, così ha cercato di cavarsela Daniele prima che Cristian sbottasse di nuovo e urlasse in faccia a Francesca De Andrè “Io ho sofferto alle medie, ma stiamo scherzando!”. Poi Barbara ha parlato di un altro misterioso episodio che ha coinvolto Michael Terlizzi, confermando ciò che tutti credevamo prima della diretta: la puntata sarà roventissima!