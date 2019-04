Guendalina Tavassi arriva al Gf: il confronto con Cristian degenera

Guendalina Tavassi entra nella Casa del Grande Fratello: lo scontro con Cristian Imparato

Uno scontro senza esclusione di colpi ha visto impegnati (ai fronti opposti) Cristian Imparato e Guendalina Tavassi al Gf stasera. Guendalina, dopo essere stata tirata in ballo da Cristian, ha deciso di entrare nella Casa del Grande Fratello per affrontare faccia a faccia il ragazzo. Lei ha accusato lui di essere ricorso alla chirurgia estetica più volte e di aver nascosto la cosa, lui ha ribattuto dandole della bugiarda. La discussione tra i due, immediatamente, ha assunto toni accesi e alterati. Il confronto è subito degenerato e, tra insulti e urla, se ne sono detti di santa ragione.

Grande Fratello: la lite tra Guendalina Tavassi e Cristian Imparato degenera

Lo scontro in diretta al Gf tra Cristian Imparato e Guendalina Tavassi ha lasciato a bocca aperta molti telespettatori. Le accuse reciproche, gli scivoloni e gli insulti non sono mancati e sono stati così spinti che, ad un certo punto, molti hanno temuto che la cosa potesse degenerare in uno scontro fisico. Quando Cristian ha iniziato a urlare ad un centimetro dalla faccia di Guendalina, infatti, anche Barbara d’Urso ha preso la parola per ristabilire l’ordine. Il gesto di Imparato non è piaciuto per niente alla conduttrice che, dopo aver interrotto la discussione, ha pure provato a far fare pace ai due.

Barbara d’Urso stoppa Cristian Imparato e Guendalina Tavassi: il suo intervento per sedare la lite al Grande Fratello

L’atteggiamento di Cristian Imparato nei confronti di Guendalina Tavassi, anche se fomentato molto da quello che aveva visto negli rvm di Pomeriggio 5 a lui mostrati stasera in diretta, ha spiazzato tanti fan del Gf. I suoi modi di fare non sono nemmeno piaciuti a Barbara d’Urso che, quando lo scontro si è fatto più accesso, si è rivolta a Imparato dicendo: “Gli hai urlato in faccia in maniera aggressiva”. La conduttrice ha poi chiesto al suo concorrente di chiedere scusa alla sua ospite ma, a giudicare da come Guendalina e Cristian si sono salutati, a poco è servita la sua mediazione.