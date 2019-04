Guendalina Tavassi torna all’attacco: nuove rivelazioni su Cristian Imparato rifatto

Pomeriggio 5, Guendalina Tavassi risponde alle parole di Cristian Imparato

Scontro a Pomeriggio 5 tra Guendalina Tavassi e la cognata di Cristian Imparato! La prima ha risposto alle parole del gieffino degli ultimi giorni e ha portato a Pomeriggio 5 nuove testimonianze. Guendalina, uno dei concorrenti più amati della storia del Grande Fratello, ha voluto principalmente sottolineare proprio il fatto che Cristian abbia detto che lei non è nessuno quando sta partecipando allo stesso reality che l’ha resa celebre dieci anni fa. In più, ha ricordato di aver fatto altro in televisione, per esempio Tale e Quale Show. E anche sul fatto di non conoscerla ha raccontato un retroscena! Insomma, puntata ricca e movimentata oggi a Pomeriggio 5 e non ci siamo di certo annoiati. Guendalina si è anche candidata per entrare nella Casa e portare con sé un chirurgo estetico, per far ammettere a Cristian Imparato di aver rifatto le labbra.

Cristian Imparato rifatto? Guendalina torna all’attacco: “Ho le foto”

Ecco le parole di Guendalina: “Io non sarà nessuno e va benissimo, però detto da lui… Questo ragazzo penso abbia dei problemi di grande amnesia. Non si ricordava del parrucchiere e poi in diretta ha detto che è di Roma, poi ha detto che il parrucchiere ha creduto in questa storia d’amore. Le labbra non se le è rifatte poi ha confessato di essersi rifatto. Non mi conosceva e poi parlava male di me”. La confessione di Cristian sull’essersi rifatto è arrivata in questi giorni, in effetti. Ma poi ha preso la parola Karina Cascella dicendo a Barbara che Guendalina aveva una “notizia choc” per lei! E allora la Tavassi ha raccontato tutto: “Allora, mi contatta il suo migliore amico che vorrebbe parlare di questa situazione perché lui andava insieme a Cristian Imparato a farsi le punture. Ho le foto di loro che si facevano le punturine mano nella mano. Mi contatta una persona amica di una proprietaria di una discoteca dove io andai ospite otto anni fa. Cristian implorava questa persona di farsi una foto con me. Lui che non mi conosce. Alla fine non è neanche riuscito a fare sta foto quindi nei messaggi era arrabbiato”.

Guendalina Tavassi e Karina Cascella contro Cristian Imparato

La cognata di Cristian, Roberta, che è stata pure rimproverata da Barbara per una sua “minaccia”, ha difeso il ragazzo. Le sue parole: “Intanto mio cognato dieci anni fa aveva 13 anni e ci poteva stare il fatto che non conoscesse Guendalina Tavassi. Io ne ho 30 ed è la prima volta che ti vedo. […] Che volesse la foto lo dici tu”. Guendalina sostiene di avere i messaggi che provano quanto dice. Lei, insieme a Karina, non hanno assolutamente nulla da ridire sulla decisione di fare dei ritocchini, anzi. Semplicemente non gradiscono, pare di capire , che Cristian non lo ammetta – oggi invece un’altra ex gieffina ha ammesso di essere rifatta -. “Quando decide di partecipare a un programma e diventare un personaggio pubblico secondo me dovrebbe essere onesto verso il pubblico. Se lui ammettesse i ritocchini nessuno di noi potrebbe parlare”, ha detto infatti Karina.

News Gf, Cristian Imparato: la cognata prende le sue difese a Pomeriggio 5

“Io me lo ricordo perché aveva l’apparecchio, ma se si mettesse a cantare ora neanche la saprebbe cantare. Mi ha chiamata venduta addirittura? Io vorrei sapere se non parlassimo oggi delle labbra di Cristian, quali argomenti avremmo oggi per parlare di lui?”, ha aggiunto Guendalina durante il dibattito. Niente da fare, comunque, la cognata di Cristian lo ha difeso a spada tratta: “Se ha fatto i ritocchini è perché combatte da quattro anni con una malattia. […] Gli ha fatto perdere venti chili, si è rifatto i ritocchini sul viso non sulla bocca. Si guardava allo specchio e non riusciva a riconoscersi. Ha trovato un rimedio per un riempimento nella parte scarna del viso”. Come è giusto che sia, Roberta ha difeso suo cognato e ha detto a Guendalina che poi risolveranno fra loro ciò di cui lo stava accusando.