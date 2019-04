Audrey Chabloz rifatta: l’ex gieffina confessa tutto a Pomeriggio 5

Audrey del Grande Fratello è rifatta? Il prima e dopo mostrato a Pomeriggio 5

Audrey Chabloz del Grande Fratello è rifatta? Le foto prima e dopo hanno insinuato il dubbio, ma oggi è arrivata la confessione della diretta interessata. Audrey è stata una concorrente del Gf 16 per soli sette giorni, ma oggi era ospite a Pomeriggio 5. Non c’è stato molto tempo da dedicarle, Barbara d’Urso avrebbe voluto parlare anche di Enrico, che si è preso una cotta per lei. Sicuramente Audrey tornerà ospite a Pomeriggio 5, ma comunque oggi Barbara ha mostrato le foto di Audrey ieri e oggi per chiederle se davvero fosse lei nelle foto che la ritraggono qualche anno fa. La risposta è stata positiva, ma non è mancato un siparietto con Guendalina Tavassi e Karina Cascella!

Pomeriggio 5, Audrey del Gf ammette i ritocchini estetici: è rifatta, ecco cosa

Le due opinioniste infatti erano in puntata per parlare ancora di Cristian Imparato rifatto. Karina e Guendalina insistono affinché Cristian ammetta i ritocchini, non lanciano assolutamente accuse contro il cantante. Quando Audrey ha detto di non aver fatto operazioni chirurgiche alle labbra, Karina e Guendalina si sono alzate e hanno lasciato lo studio insieme! Non hanno dato il tempo alla gieffina di spiegarsi meglio, perché lei intendeva dire altro: “Esiste l’operazione alle labbra e prevede del silicone. Io ho fatto ripetutamente il filler. Ho rifatto anche il naso e il seno“. Dunque non si è trattato di un intervento chirurgico, ma di un altro tipo di ritocchino e non ha avuto problemi ad ammetterlo.

Audrey Chabloz rifatta: “Non rinnego il mio passato”

Sulla foto da piccola di Audrey prima di rifarsi, lei ha detto: “Beh avevo 15 anni più o meno. non è una bella foto, ne ho di più belle ma anche di più brutte. Ho ammesso tutte le mie operazioni. Non rinnego il mio passato, sono contenta di essere migliorata e non mi sembra di aver eccesso”. Le sue foto infatti sono facilmente reperibili sui suoi profili social. In effetti ne aveva parlato anche nella Casa. Proprio per questo sono arrivati i complimenti di Barbara d’Urso! La conduttrice ha detto infatti che è bellissima e ammette i ritocchini: “Ha vinto Audrey”, ha esclamato.