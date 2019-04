Cristian Imparato è rifatto e non si nasconde più: “Ho fatto un riempimento di filler”

Cristian Imparato è rifatto: la confessione al Grande Fratello 2019

Cristian Imparato si è rifatto. Dopo anni di smentite a Domenica Live, il vincitore di Io Canto ha ammesso la verità al Grande Fratello 16. Mentre chiacchierava in giardino con Daniele, il cantante siciliano ha rivelato di aver usato del filler (materiale che si usa in medicina estetica per riempire una specifica parte del corpo) sul viso. Una decisione presa, come ha spiegato Imparato nel video postato dalla pagina Instagram GossipTvOfficial, dopo un drastico dimagrimento dovuto ad un problema di salute. Più precisamente una malattia intestinale, come confidato già in passato dal diretto interessato che non ha però voluto aggiungere dei dettagli a riguardo. Cristian ha poi chiarito che si è servito della medicina estetica per via del suo lavoro nel mondo dello spettacolo, dove l’apparenza ha un peso determinante.

La confessione di Cristian Imparato sul suo viso

“Ho fatto un riempimento di filler qua (si indica il volto, ndr) perché ho avuto un dimagrimento eccessivo che mi ha sfilato troppo il viso. Cioè devi andare in televisione, devi fare spettacolo, almeno un minimo di decenza, tenere il viso sistemato ci vuole”, ha ammesso Cristian Imparato a Daniele e Martina durante un momento di confidenze al Grande Fratello 16. Come reagiranno Guendalina Tavassi e Karina Cascella alle parole del cantante? Le due sono state attaccate da Cristian perché hanno insinuato un ritocchino alle labbra…Ci sarà un nuovo confronto nella Casa più spiata d’Italia dopo quello piuttosto acceso tra Karina e Cristian?

Guendalina Tavassi furiosa per le parole di Cristian

Guendalina Tavassi, dopo aver parlato di una love story tra Cristian Imparato e il suo parrucchiere, non ha preso bene le parole del nuovo concorrente del Grande Fratello 16 e ha risposto per le rime, come potete vedere nel video più in basso.