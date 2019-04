Cristian Imparato sclera con Karina al Gf, e su Guendalina Tavassi: “Ma chi è?”

Karina Cascella e Cristian Imparato, sclero in diretta televisiva al Gf 16

Attesissimo e accesissimo confronto tra Cristian Imparato e Karina Cascella al Grande Fratello 16 dopo una serie di scontri nei salotti pomeridiani di Barbara d’Urso. L’ex di Io Canto non ha proprio sopportato il fatto di essere ancora oggetto di gossip da parte di chi crede che sia rifatto e ha urlato la sua rabbia durante la diretta. Ne è uscita sconfitta Karina, a dire il vero, a cui Cristian ha impedito di parlare perché era evidente secondo lui che le parole dette ai suoi coinquilini fossero state pronunciate in senso positivo e non negativo. Imparato ha commentato anche la storia che gli hanno attribuito con il parrucchiere di Guendalina Tavassi e nello sclero se l’è presa anche con lei. Veniamo subito al dunque.

Il chiarimento di Cristian Imparato e l’attacco a Guendalina: “Ma chi è?”

“L’aggettivo che le ho dato – queste alcune delle parole del cantante – era in senso buono. Ma attaccarsi a queste piccolezze? Ma non vedete altro? Sempre sulla chirurgia! Io sono qui per altro, voglio vivere emozioni, voglio conoscere la gente! Ma perché marciare sempre su questi argomenti del cavolo? Era palese che stessi scherzando, era un complimento. Che poi Karina l’ho conosciuta e mi ha detto che le labbra non sono rifatte. E si siede ancora lì!”. La frecciatina a Guendalina è stata ancor più forte: “Ma chi è Guenda? Io non faccio confidenze con nessuno!”. “Avrei voluto vedere mia madre – queste le parole del ragazzo quando ha visto Karina – e non la Cascella allo specchio!”. E noi che pensavamo che lo scontro di qualche ora fa fosse quello più acceso della serata.

Karina Cascella al Gf 16: “Devi stare attento a come parli!”

“Mi rendo conto che tu sia nervoso – così Karina ha cercato di calmare Cristian –, però io non sono qua per accusarti. Riguardo a ‘cor…azza napoletana’ io ho capito che è un modo per dire che sono una che sa il fatto suo, però dall’altro canto penso anche che non sono una tua parente e che ti devi rivolgere alle persone che non conosci in un certo modo. Uno che è di Milano, di Bergamo, di Venezia ha capito che mi hai dato della cor…ta. Le cose che dici nella casa del Grande Fratello hanno una risonanza pazzesca: devi stare attento a come parli! Un minimo devi dar conto al pubblico a casa che ti guarda!”. E riguardo alla chirurgia: “O decidi di cancellare tutte le foto prima del ritocchino o te ne stai a casa”.

Dopo lo sclero la delusione, al Grande Fratello Cristian protagonista

Cristian insomma ha nuovamente smentito di essersi rifatto la bocca e ha anche sottolineato tutto il suo rammarico per il comportamento di Karina: difatti l’ha salutata con un “Non me lo aspettavo da te! Ciao, Karì!” che farà molto discutere le prossime settimane; Barbara d’Urso sa come cavalcare le polemiche e siamo sicuri che darà la possibilità sia alla Cascella e sia a Guendalina di intervenire. Pronti per il prossimo capitolo di questa saga infinita?