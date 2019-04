Barbara d’Urso rimprovera la cognata di Cristian Imparato: “Le minacce no”

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso rimprovera la cognata di Cristian Imparato durante il collegamento

Puntata molto movimentata oggi a Pomeriggio 5! Barbara d’Urso ha ospitato anche la cognata di Cristian Imparato, Roberta, perché si sarebbe parlato appunto di lui. Roberta era in collegamento e non sempre è stato facile per lei intervenire mentre in studio c’erano Guendalina Tavassi e Karina Cascella che parlavano di Cristian. Ha iniziato proprio Guendalina a parlare nella seconda parte di Pomeriggio 5 e ha risposto alle varie cose che Cristian ha detto in Casa dopo la puntata di lunedì scorso. Roberta ha lasciato parlare la Tavassi, ma quando è arrivato il suo turno con fatica ha chiesto la parola. Tra i vari “Posso parlare?” e “Io ti ho lasciato parlare”, gentilmente Roberta ha chiesto di poter rispondere ma a un certo punto ha detto qualcosa di troppo.

Barbara d’Urso riprende la cognata di Imparato: “Le minacce no”

“Barbara scusami se questa gente mi deve urlare sopra io per me posso chiudere il collegamento. Io ho lasciato parlare con tanto di educazione ora è giusto che lasciate parlare pure me. Giusto?”, queste le parole della cognata di Cristian Imparato che non sono molto piaciute a Barbara d’Urso. La padrona di casa, infatti, ha sì placato gli animi dei suoi ospiti in studio per dare la parola a Roberta, ma poi a lei ha detto: “Senti amore. Io ti faccio parlare basta che non fai minacce che chiudi il collegamento, perché le minacce qui non funzionano. No, per dire eh”. Roberta ha provato a spiegare che non intendeva dire chiudere totalmente il collegamento, anche se le sue parole sembrano parlare chiaro.

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso e la cognata di Cristian Imparato: un piccolo disguido

Dal suo punto di vista, intendeva dire che non avrebbe risposto più a Guendalina e Karina, che continuavano ad attaccare il cognato, ma avrebbe parlato solo con Barbara. Quest’ultima, pur credendo alla buonafede della sua ospite, ha comunque ribattuto così: “Hai detto chiudo il collegamento. Il collegamento qui posso chiuderlo solo io, se mi va”. Inutile dire che su queste parole si è scatenato il pubblico di Pomeriggio 5 con applausi e ovazioni per Barbara.