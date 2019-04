Gf, padre Cristian Imparato: “Mi ferisci, sei sempre mio figlio”

Cristian Imparato, padre commuove tutti: il messaggio d’amore lanciato al Gf 16

Il padre di Cristian Imparato ha lanciato un bellissimo messaggio questa sera al Grande Fratello 2019: bisogna amare sempre i propri figli e ha spiegato che l’omosessualità non è assolutamente un problema. C’è stato un lungo abbraccio tra il cantante e suo padre, che non era mai riuscito a dimostrare tutto il suo amore nei suoi confronti. Solo grazie al Gf possono succedere avvenimenti così speciali. Cristian ha detto che sarà per sempre riconoscente per il regalo fatto da Barbara d’Urso, emozionata alla vista di quell’abbraccio. Il papà di Cristian Imparato ha voluto dire qualcosa anche a Daniele che, nel corso della settimana, ha usato frasi poco carine nei confronti del figlio.

La confessione di Cristian Imparato al Grande Fratello

Cristian – che questa sera lo abbiamo visto scontrarsi con Guendalina Tavassi – ha spiegato che suo padre non è mai stato molto affettuoso nei suoi confronti: “Perché non mi ha mai chiesto come mai non portavo una ragazza a casa? Non mi sono mai aspettato niente. Non c’è stata la stessa confidenza che avevo con mia madre e con i miei fratelli. Vorrei un abbraccio, un ‘ti voglio bene'”.

L’abbraccio di Cristian e suo padre

Suo padre si è presentato al Grande Fratello, spiazzando Cristian: “Non te lo aspettavi, vero Cristian? Io ti voglio bene. Sono venuto qua e ti ho visto tutti i giorni che stavi male. Sono venuto per te. Tu lo sai come sono fatto. Mi ferisci quando dici queste cose. Sei sempre mio figlio. Non cambia niente”. Barbara d’Urso è stata felicissima per l’incontro di Cristian con suo padre (non ci sarà invece quello di Serena Rutelli con la sua madre biologica): “Grazie a te. Tu questa sera hai dato un esempio meraviglioso. Se solo tutti i papà fossero come Luigi… chi vuole capire, capisca”.

Il papà di Cristian Imparato contro Daniele

Il padre di Cristian del Grande Fratello ha poi rivolto delle parole a Daniele, che ha insultato suo figlio in questi ultimi giorni: “Una cosa che mi ha ferito come genitore sono state le parole pronunciate da un concorrente che neanche nomino. Queste cose non si dicono. Ha ferito te e milioni di persone”.