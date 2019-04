Serena Rutelli mamma biologica: “Sono una clochard”, nessun lieto fine

La verità sulla mamma biologica di Serena Rutelli: ecco chi è

Serena Rutelli ha risposto alla sua madre biologica. Abbiamo scoperto che è una senzatetto e che non vuole nulla da lei: solo poterla riabbracciare dopo tanti anni. Barbara d’Urso ha spiegato tutto a Serena durante la diretta del Grande Fratello 2019: come prima cosa, le ha detto che Barbara Palombelli non ha avuto nessun problema ad accettare la lettera scritta per la figlia dalla sua madre biologica. Serena non è riuscita a trattenere le lacrime, ma il finale è stato inaspettato, visto che la ragazza ha deciso di non voler nessun tipo di rapporto con lei.

Barbara d’Urso spiega come è entrata in contatto con la madre di Serena del Gf

Barbara d’Urso ha spiegato chiaramente quello che è successo in questi giorni e com’è stata contattata dalla madre di Serena del Grande Fratello: “Un giorno ci ha scritto una persona, una volontaria che ha aiutato una donna di nome Maria. Lei è la mamma di Serena. All’inizio ci siamo assicurati che non fosse una mitomane. Non lo era. Ovviamente la prima cosa che ho fatto è stata quella di chiamare Barbara Paolombelli e ho chiesto cosa voleva fare. Tua madre mi ha detto che non c’era nessun problema. La tua madre biologica ti ha scritto una lettera”.

La curiosità di Serena Rutelli sulla mamma

Serena Rutelli ha deciso di leggere il contenuto della lettera: “Dopo tanti anni sono curiosa di scoprire cosa ha scritto. Poteva presentarsi prima e non adesso. Però, dopo tanti anni, secondo me, mi sembra una cosa inutile. Perché ora? Voglio capire cosa abbia lei in testa”.

Lettera mamma biologica Serena Rutelli, nessun lieto fine

“Ciao, sono la vostra mamma. Mi chiamo Maria. Io non vi ho abbandonate. Sono state le circostante a portarmi a fare certe scelte. Non volevo vedervi vivere nella miseria, come sto facendo io. Sono una clochard e non ho voluto questo per voi. Però vi ho sempre nel mio cuore. Non vi chiedo nulla. Non voglio nulla. L’unica cosa che voglia è rivedervi. Spero di potervi riabbracciare, la vostra mamma”. Il lieto fine non c’è stato, considerata la decisione finale presa da Serena: “Rivederla per me è pura cattiveria. Non ho voglia di rivederla”.