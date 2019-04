Michael Terlizzi insultato pesantemente senza saperlo, il Gf indaga sui concorrenti

Grande Fratello 2019, insulti a Michael Terlizzi: Barbara d’Urso avverte i concorrenti

Cos’è successo al Grande Fratello alle spalle di Michael Terlizzi? Al momento non ci sono ancora certezze ma sembra che qualcuno si sia spinto oltre e abbia deriso il figlio di Franco prendendosi gioco dei suoi problemi agli arti superiori; a farlo sapere è stata proprio Barbara d’Urso dopo il rimprovero a Daniele Dal Moro per le parole vergognose usate contro Cristian Imparato: la conduttrice ha annunciato infatti che ci sarebbero state delle indagini del Gf e che nessun tipo di bullismo è ammesso nella Casa. Spulciando su Twitter abbiamo capito a cosa si stesse riferendo probabilmente la conduttrice sebbene non abbiamo certezze.

I social furiosi: Michael bullizzato al Gf 2019?

Pare infatti che alcuni concorrenti, di cui non vogliamo fare i nomi perché non abbiamo visto i filmati e il Gf sta ancora indagando, si siano fatti qualche risatina di troppo su Michael e sulla sua particolarità fisica chiamandolo “Calamaro” e imitandone le movenze. Al momento non sono molti a parlarne su Twitter e sembra che il fattaccio sia passato in secondo piano. Non sappiamo a quali conclusioni arriverà il Grande Fratello ma Michael sembra essere pronto a perdonare chiunque avesse detto qualcosa di troppo: “Anche se fosse – queste le parole di Terlizzi dopo l’annuncio di Barbara – non c’è problema, sarà un’altra cosa!”. Michael insomma ha praticamente sottovalutato tutto perché forse crede che abbiano parlato d’altro.

Gf 2019, Barbara d’Urso chiara: tolleranza zero per il bullismo

Dopo essersi innervosita parecchio a inizio puntata Barbara ha dovuto affrontare insomma un’altra questione semplicemente affrontandola ma facendo intendere che il Grande Fratelllo avrebbe indagato: “Sorrisini, prese in giro alle spalle di Michael… Vi avverto: io e il Grande Fratello non tolleriamo nessun tipo di ghettizzazione, bullizzazione e omofobia”. Ne sapremo di più la prossima settimana perché ormai il Web ha saputo tutto, anche se nel frattempo dubitiamo che Michael non ne parlerà.