Jessica Mazzoli torna al Grande Fratello? Morgan sotto accusa, Malgioglio sbotta

Grande Fratello, Jessica Mazzoli rientra in gioco?

Jessica Mazzoli tornerà al Grande Fratello? L’incognita è ancora grandissima, viste le condizioni di salute della concorrente, e si scoprirà tutto nel giro di un paio di giorni. Come sapete, l’ex di Morgan è stata ricoverata d’urgenza per una peritonite che l’ha costretta ad abbandonare la Casa per un bel po’ di giorni e che potrebbe infrangere il suo sogno per sempre. Al Gf 2019 c’è stata una chiamata in diretta che ha visto proprio Jessica parlare con i concorrenti (tra gli altri Serena Rutelli è finita in lacrime) e informare tutti sulle sue condizioni di salute.

Le condizioni di salute di Jessica Mazzoli e la scelta di operarsi

“Sto meglio – queste le parole di Jessica in un filmato mandato in onda prima della chiamata –, sono stata operata d’urgenza di peritonite. Me la sono vista un po’ brutta ma qui sono stata accudita egregiamente. Spero di tornare presto da voi e che vada tutto bene anche a voi. Un bacione!”. Dopo il video Jessica ha condiviso alcuni dei momenti più difficili che ha vissuto per via di quest’operazione e ha spiegato che il suo primo pensiero è stata sua figlia: la ragazza in realtà non voleva farsi operare proprio per lei; è stata la madre a convincerla anche in ragione della gravità delle sue condizioni di salute.

Malgioglio contro Morgan: l’opinionista senza freni

A intervenire è stato subito Malgioglio che ha chiesto a Jessica se Morgan l’avesse chiamata: dopo il no della Mazzoli l’opinionista si è scagliato contro il cantante senza mezzi termini dicendogli “Caro Morgan, i miei complimenti! Bravo, ti faccio un applauso! La sensibilità, tesoro, è un’altra cosa e tu non ce l’hai! Una telefonata sarebbe stata meravigliosa e non ci fai una bella figura!”. “Sarebbe stato un ottimo proposito per iniziare…”, ha commentato subito Jessica, seguita subito da Barbara d’Urso che ha cercato di calmare gli animi in una puntata tra l’altro movimentatissima: “Diciamo che sei isolata e anche se avesse voluto non avrebbe potuto parlare con te…”. La stessa Barbara ha poi fatto il punto della situazione comunicando che “Entro un paio di giorni sapremo la decisione dei medici e poi comunicheremo a te e agli altri ragazzi se potrai rientrare nella Casa”. Jessica tornerà o non tornerà nella Casa? Lo scopriremo senz’altro a Live – Non è la d’Urso!