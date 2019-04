Jessica Mazzoli, è polemica al Gf 16 su Morgan e la figlia Lara: volano parole forti

Grande Fratello 16 Jessica Mazzoli, esplode la polemica sul rapporto tra Morgan e la figlia Lara

Dei concorrenti del Grande Fratello 16 di Barbara d’Urso fa parte anche lei, Jessica Mazzoli, ex di Morgan, con cui ha avuto la figlia Lara. “Mia figlia – questi alcuni dei passaggi più significativi del suo video di presentazione – vive con me, l’ho cresciuta io e continuo a crescerla praticamente da sola. Vorrei che all’interno del Grande Fratello venisse fuori la Jessica che non ha a che fare con Morgan: è bello brillare di luce propria”. In realtà Barbara ha giustamente parlato subito della situazione che la vede coinvolta da qualche anno con l’artista e le ha fatto presenti le parole che Morgan ha detto a Live – Non è la d’Urso: ricorderete tutti infatti che il cantautore ha dichiarato che è Jessica a non fargli vedere la bambina e che lui invece vuole vederla.

Jessica Mazzoli al Gf 16: parole forti in trasmissione

“Innanzitutto – queste le parole di Jessica dopo la visione del video in cui Morgan mostrava di non ricordare il colore degli occhi della figlia – gli occhi di nostra figlia sono verdi scuri. Lara è stata frutto di un amore, è stata cercata da entrambi, questo lui lo ha dichiarato anche in interviste passate. Lui ha sempre espresso questo desiderio, se poi si è pentito di aver avuto una relazione con me ciò non gli dà il diritto di sputare delle cattiverie su un figlio: è una cosa vergognosa, farò in modo che mia figlia non veda mai quell’intervista”. La Mazzoli insomma è rimasta scioccata dalle parole di Morgan. Al punto che anche dopo essere entrata in casa ha sottolineato la stessa cosa: “Puoi esserti pentito di una relazione ma la parola incastrato associata a un bambino è bruttissimo. Non esiste: è una cosa vergognosa. Lui comunque deve fare il suo percorso”.

Grande Fratello: Morgan potrà rivedere sua figlia Lara? Jessica risponde

Nel corso dello scambio con Barbara d’Urso infatti Jessica ha spiegato che Morgan potrà rivedere sua figlia Lara se farà il percorso riabilitativo prescritto non da uno ma da due giudici: “Saresti pronta a fargli incontrare Lara?”, le ha chiesto Barbara, a cui Jessica ha subito risposto spiegando che “lui deve il percorso psicologico riabilitativo genitoriale che sedi competenti hanno stabilito per lui. Se lui vuole avere un rapporto con la figlia faccia quello che deve fare”. Un Cristiano Malgioglio piuttosto turbato ha subito commentato le dichiarazioni mostrando una certa incredulità: “Se tutto questo fosse vero è uno sp…anamento allucinante per Morgan. A mio avviso Morgan penso che debba venire qui e parlare con lei”.

Jessica mette a tacere la malelingue: “Ho rinunciato a 5 anni di alimenti”

Jessica ha anche spiegato di non aver preteso soldi da Morgan: “Già dai tempi che furono mi negò ogni tipo di dialogo. Lui sapeva cosa fare ma ha voluto continuare a fare quello che faceva. Volevo il suo bene e la sua salute ma non puoi costringere una persona a fare quello che non vuole fare, quindi io me ne sono andata”. “Lui mi diceva – queste le parole di Barbara – ‘Barbara, è lei che pretende che io le paghi il viaggio e che non me la fa vedere’“. “A Natale – ha spiegato Jessica – io ho preparato Lara per questo incontro perché da tanto tempo non si vedevano. Ero disposta a pagare ma lui è sparito. Io l’ho sempre cercato in tutti questi anni perché volevo che tra lei e lui ci fosse un rapporto padre-figlio. Per lui le questioni quali sono? Sono i soldi? Ho rinunciato a 5 anni di alimenti perché tra di me e lui ci fosse la pace. Nessuno gli ha messo i bastoni tra le ruote: tutti abbiamo diritto di essere genitori e di avere dei genitori”. Aspettiamo ora, se ci sarà, la risposta di Morgan.