Kikò e Ambra, bacio all’improvviso al Grande Fratello 2019: la reazione di Tina

Bacio a sorpresa al Gf 2019 tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo

Kikò Nalli e Ambra Lombardo si sono baciati all’improvviso al Grande Fratello 2019 sorprendendo non solo Barbara d’Urso ma anche tutto il pubblico in studio e i concorrenti della Casa. Il momento era attesissimo perché a Domenica Live Ambra aveva già comunicato a Barbara di aver lasciato il ragazzo che stava frequentando da un mese perché pensava incessantemente all’ex di Tina Cipollari dopo l’eliminazione; in pochi si aspettavano però che i due si sarebbero lasciati andare a tal punto davanti agli occhi di milioni e milioni di telespettatori bruciando un bel po’ di tappe.

Kikò e Ambra, la dichiarazione d’amore al Grande Fratello

“Non so da dove cominciare – queste le parole di Ambra Lombardo una volta entrata in Casa e trovatasi faccia a faccia con Kikò –. Ti volevo dire che avevi ragione tu e che quando esci da qui questa esperienza ti resta dentro e non si torna indietro. Mi sei mancato e molto, ti ho pensato tutti i giorni, mi è mancato svegliarmi la mattina e vederti pulire la cucina da solo, mi è mancato parlarti con gli occhi e mi è mancato sentirti parlare ad alta voce e dirmi che non ho capito un ca…o e che sono bellissima”. E no, non è finita qui: Ambra si era preparata un bel discorso che ha evidentemente colpito Kikò.

Il bacio improvviso di Ambra e Kikò: la reazione di Tina Cipollari

“Mi è mancato vederti pensieroso – ha poi continuato la professoressa –, stanco di tutto e di tutti e mi è mancato trovare il piatto pronto a tavola. Io ti ho pensato sempre – ha concluso –: noi siamo stati vicini anche se non ci siamo mai toccati e noi siamo stati uniti senza unirci mai. Io ti ho tenuto lontano perché tu eri vicino. Tienimi il posto come facevi sempre, e non solo a tavola!”. Barbara non ha fatto in tempo a dire alla ragazza che Kikò non sarebbe stato sfreezato che subito è partito il bacio. Malgioglio non l’ha presa bene (“Ma l’altro uomo che fine ha fatto? L’ha fatto co…to poverino!”) ma non sapeva ancora che Ambra si fosse lasciata! Reazione divertente infine quella di Tina che con una storia Instagram ha commentato il bacio così: “Fosse la volta buona! @grandefratellotv @indifferenzaastrale @leperleditina”.