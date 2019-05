Martina e Daniele, al Gf 2019 lei sclera e confessa: “Ho paura” (e intanto Valentina…)

Grande Fratello 2019, quale futuro per Martina Nasoni e Daniele Dal Moro?

Se c’è una storia a senso unico di quelle che dimenticheremo non appena il Grande Fratello 2019 finirà, se non prima, questa è proprio quella tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro che stanno sempre insieme ma sembrano distanti anni luce l’uno dall’altra: è palese infatti che lei sia presissima da lui ma che lui al contrario provi semplicemente affetto e nient’altro. D’altra parte è stato proprio Daniele agli inizi a consigliarle di restare coi piedi per terra ed ammettere di avere paura di farla soffrire: evidentemente, nella Casa del Gf sembra difficile prendere delle decisioni… Soprattutto se a complicare le cose ci si mette anche Valentina Vignali. Sì, proprio lei, e non stiamo dicendo né pensando che si sia invaghita di Daniele: ricordiamo che la concorrente è felicemente fidanzata fuori.

Martina in crisi per Daniele: “Ho paura di non essere accettata”

Martina da parte sua è piena di insicurezze: ” Non riesco a dirgli – queste alcune delle sue parole nel confessionale del day time di oggi – quello che io penso al cento per cento per paura di non essere accettata e di perdere il rapporto con lui”. “Più lui ti insulta e ti discrimina – ha poi aggiunto – e più ti vuole bene, quindi penso sia una cosa positiva”. Beh, che dire: un modo perfetto per iniziare qualsiasi tipo di relazione, no? Non solo Martina ha paura di essere sé stessa ma accetta anche qualsiasi comportamento di Daniele. Almeno per il momento. A un certo punto è chiaro che Daniele si stancherà, anche perché la stessa Valentina sembra aver capito che a lui lei piace ma fino a un certo punto: “Se ti piace una persona la vuoi conoscere fuori e invece lui lo vedo molto frenato. Io non sono matta o dico le cose così, non ci vedo quel legame, quella cosa… da parte di Martina sì, da parte di lui no”. E non è finita qui.

Valentina allontana Daniele da Martina? “Avete priorità diverse”

La Vignali infatti parlando con Daniele gli ha anche fatto notare che lui e Martina sono diversissimi: “Avete delle priorità diverse, lei pensa al cane, a salutare i genitori, a vedere le amiche, al pranzetto della domenica…”; in confessionale ha poi aggiunto che “Lui non ha la forza di essere completamente sincero”. “Il problema qui – queste invece le parole di Martina in confessionale – non è Valentina ma è lui… penso che sia ora di smetterla di fare la bambina piccola e di prendere posizione”. Il riassunto è: Martina è cotta di Daniele che non sembra ricambiare e che sembra essere spinto dalla Vignali ad allontanarsi sempre di più; questo probabilmente ha portato Martina a pensare che Valentina sia gelosa del loro rapporto e ben presto tutta questa storia potrebbe far scoppiare l’ennesima lite. Chiaramente, con la diretta ne sapremo di più! Restate con noi!