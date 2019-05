Giorgio, il fidanzato di Francesca De André, paparazzato insieme ad un’altra ragazza

Brutte notizie in arrivo per Francesca De André. Nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha rivelato che il fidanzato della giovane opinionista, Giorgio, è stato pizzicato in compagnia di un’altra ragazza. I due sono stati beccati dai paparazzi di una nota rivista di gossip (il cui nome al momento non è stato rivelato) mentre uscivano insieme proprio dalla casa milanese di Francesca. Come svelato dalla conduttrice napoletana si tratta di una bionda della quale non si conosce ancora l’identità. Semplice amica per Giorgio o qualcosa di più? Per ora non sono stati forniti ulteriori dettagli ma sicuramente la De André verrà messa al corrente di quanto sta accadendo nella prossima puntata del Grande Fratello, in onda lunedì 6 maggio.

Giorgio e Francesca De André stanno insieme da un anno

Giorgio e Francesca stanno insieme da circa un anno. La De André ha conosciuto il fidanzato, che lavora nell’autonoleggio di famiglia in Toscana, solo la scorsa primavera. L’incontro è avvenuto grazie ad un’amica in comune. Per ben dodici mesi la figlia di Cristiano De André ha tenuto la sua love story segreta in modo da non ripetere gli errori del passato. Prima di entrare al Grande Fratello 16 ha voluto mettere le cose in chiaro, affermando di amare alla follia il compagno. Tanto che i due hanno già fatto le presentazioni ufficiali alle rispettive famiglie. “Ho conosciuto una stupenda famiglia. Il padre di Giorgio mi ha colpito per la grande signorilità e l’eleganza. Giorgio mi aveva affascinato per la sua vita tranquilla ed equilibrata. Finalmente mi si apriva davanti agli occhi la prospettiva di una vita normale, fra gente che si ama”, ha raccontato Francesca a Gente.

Francesca De André lascerà Giorgio dopo l’ultimo gossip?

Cosa succederà quando Francesca De André verrà a sapere delle foto di Giorgio? I due si chiariranno oppure si lasceranno definitivamente? Intanto nella Casa del Grande Fratello Gennaro Lillio ha mostrato un certo interesse per Francesca e chissà se da questo scoop trarrà qualche vantaggio…Con buona pace di Mila Suarez, ormai sempre più lontana dall’affascinante modello napoletano.