Francesca De Andrè fidanzata con Giorgio: “Dopo il Gf non sarò più sola”

Francesca De Andrè presenta il suo fidanzato Giorgio prima del Grande Fratello

Francesca De Andrè è fidanzata con Giorgio, che fino a oggi ha tenuto segreto per un anno! Prima o poi sarebbero dovuti uscire allo scoperto e ha scelto di farlo alla vigilia della sua partecipazione al Grande Fratello 16. Giorgio ha 35 anni, è di Lucca e lavora nell’azienda di famiglia, un autonoleggio, in Toscana. Francesca e il suo fidanzato Giorgio si sono conosciuti a Forte dei Marmi. Li ha presentati un amico della gieffina, durante la scorsa primavera. I due si sono ritrovati a parlare anche quando tutti erano ormai andati via e da questo Francesca ha capito che poteva nascere qualcosa. Inizialmente, però, lei pensava che sarebbe stata un’altra conoscenza a breve termine. Si sbagliava, ha ammesso, visto che dopo un anno stanno ancora insieme.

Francesca De Andrè fidanzata: è Giorgio il suo nuovo amore

“Mi sento un po’ smarrita. Soprattutto perché non ci sarà al mio fianco il ragazzo con il quale divido la mia vita da un anno. È Giorgio, che è riuscito a ridarmi il sorriso e a farmi battere il cuore”, con queste parole la De Andrè ha cominciatola sua intervista a Gente prima di essere rinchiusa nella Casa più spiata d’Italia. Francesca ha confessato di aver voluto tenere segreto il suo fidanzato fino a oggi a causa di esperienze passate che le hanno lasciato il segno. “Non volevo ricadere nello stesso errore, mi sono detta: devi essere sicura prima di lasciarti andare”, ha ammesso. Si sono incontrati di nascosto nei primi mesi, tra Forte dei Marmi e posti lontano da tutto e tutti e nessuno si era accorto di nulla. Ci sono state anche le presentazioni in famiglia: “E dopo è arrivato anche il grande giorno che ti ho portato a casa mia, a Lucca, a conoscere i miei genitori. È stato bello”, ha detto il fidanzato di Francesca. Poi ha proseguito lei: “Anche molto toccante. Ho conosciuto una stupenda famiglia. Tuo padre mi ha colpito per la grande signorilità e l’eleganza. Giorgio mi aveva affascinato per la sua vita tranquilla ed equilibrata. Finalmente mi si apriva davanti agli occhi la prospettiva di una vita normale, fra gente che si ama”.

Gossip Grande Fratello, il fidanzato di Francesca De Andrè è Giorgio: “Non sarò più sola”

Tutto molto diverso dalla sua famiglia, insomma: “Meglio lasciar perdere la mia famiglia. Dopo la scomparsa del nonno Fabrizio le cose sono precipitate. Da allora il rapporto con mio padre esiste solo attraverso gli avvocati. Lo sanno tutti che fra noi ci sono in ballo delle vertenze”. L’ultima è proprio una diffida sulla sua partecipazione al Gf. Per il suo futuro, Francesca De Andrè ha grandi speranze: “Vorrei che non fosse sempre buio. Intanto starò nella Casa del Grande Fratello il più a lungo possibile. Sì, conto molto su questa esperienza. Ma stavolta è diverso: non sarò più da sola. Perché […] troverò una persona che amo ad aspettarmi fuori dalla porta. Penso proprio di meritarmela un po’ di fortuna e finalmente vivere una vita normale e felice”. Chissà se la sua permanenza nella Casa sarà così lunga come spera, visto che ha iniziato col botto litigando per un’ora!