News Gf, Fabrizia e Francesca De Andrè concorrenti? La verità: “Diffida corposa”

Grande Fratello, Fabrizia e Francesca De Andrè entreranno nella Casa oppure no?

Fabrizia e Francesca De Andrè entreranno nella Casa del Grande Fratello 16? Le due sorelle e figlie di Cristiano De Andrè erano date per scontate nel cast da giorni, ancor prima che si accendessero i riflettori della nuova edizione. Infatti, Barbara d’Urso aveva annunciato il loro ingresso durante la prima puntata di lunedì scorso. Ma ci saranno o non ci saranno Francesca De Andrè e sua sorella Fabrizia al Grande Fratello? A mettere tutto a rischio è stata una diffida legale arrivata dal loro padre, Cristiano De Andrè. Quest’ultimo, infatti, ha diffidato non solo le figlie ma anche lo stesso reality show dal parlare di lui. Non vuole, insomma, che le figlie entrino in Casa e si cominci a parlare di lui in malo modo.

News Gf, Barbara d’Urso parla della diffida di Cristiano De Andrè

In passato, come anche di recente, Francesca De Andrè è stata spesso ospite di Barbara d’Urso e dai suoi studi si scagliava contro il padre. Non hanno un bel rapporto, questo è chiaro, ma Cristiano De Andrè non ha intenzione di sentir parlare di lui nella casa del Grande Fratello e per questo ha inviato una diffida legale. Non sono state diffidate solo le due ragazze, come abbiamo detto in apertura. A parlare dell’accaduto è stata Barbara d’Urso durante Pomeriggio 5 (dove un ospite non è arrivato in studio a causa di un incidente in macchina). La conduttrice ha detto: “Dovrebbero entrare. Voi sapete che è partita la notizia che, confermiamo, Cristiano De Andrè ha mandato a noi e anche a loro due una diffida, bella corposa. Questa sera vi parlerò di questa diffida. Fabrizia e Francesca saranno sulla passerella, davanti alla porta rossa del Grande Fratello e vedremo se entreranno. Io penso di sì”.

Gf 16, Fabrizia e Francesca De Andrè concorrenti? La verità stasera

Che si sarebbe parlato di lui, senza diffida, era da mettere in conto, perché altri volti noti dei salotti di Barbara d’Urso si stanno sfogando in casa su casi già sentiti. Pensiamo per esempio a Jessica Mazzoli che ha parlato tutta la settimana di Morgan, ma anche alle lacrime di Ivana Icardi per suo fratello Mauro. Senza dimenticare Valentina Vignali e il tradimento di Stefano Laudoni. Insomma, impossibile credere che Francesca De Andrè e Fabrizia al Grande Fratello non avrebbero parlato del loro papà: dopo la diffida, lo faranno lo stesso? Potrebbero entrare ugualmente nella Casa e non parlare di lui, comunque. Scopriremo tutto stasera con la nuova puntata del Gf 2019!