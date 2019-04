Grande Fratello 2019: la diffida di Cristiano De André verso le figlie

Francesca e Fabrizia De André devono ancora entrare al Grande Fratello 16 che già fanno notizia. Secondo quanto scrive il sito di Tv Sorrisi e Canzoni, le due sorelle sono state diffidate dal padre Cristiano De André a parlare di lui. Il musicista ha inviato a Francesca e Fabrizia una vera e propria diffida legale affinché non entrino nel reality show per diffamarlo con le accuse e le storie sulla loro difficile relazione. Che, come si ricorderà, è stata più volte raccontata da Francesca e Fabrizia in varie trasmissioni televisive, tra cui molte di Barbara d’Urso. Al momento in cui scriviamo le due sorelle non hanno ancora commentato la notizia. Nonostante l’ingresso nella Casa più spiata d’Italia sia previsto per lunedì 15 aprile, sia Francesca sia Fabrizia sono ancora molto attive sui social network.

Fabrizia De André e Francesca sono arrivate a Cinecittà

Come mostrano i rispettivi profili Instagram, nelle ultime ore Fabrizia e Francesca De André sono arrivate a Cinecittà, dove è situata la Casa del Grande Fratello 16. Le due sono state impegnate in sala trucco e hanno realizzato alcune clip e servizi fotografici. Le due sorelle entreranno come concorrente unico: per Fabrizia sarà un esordio vero e proprio mentre Francesca ha già partecipato anni fa all’Isola dei Famosi.

Francesca e Fabrizia De André sono le nipoti di Fabrizio

Fabrizia e Francesca De André sono le figlie che Cristiano De André ha avuto negli anni Ottanta dall’ex compagna Carmen De Cespedes. Oltre alle due figlie il cantante ha avuto anche Filippo, gemello di Francesca. Da una successiva relazione di Cristiano è poi nata Alice.