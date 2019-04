Quanto è grande la Casa del Grande Fratello 2019? I mq e il numero delle telecamere

La Casa del Grande Fratello 2019 è un grande open space di 824 mq. Colorata e luminosa, è dotata di una zona sauna e di un giardino con piscina. Tra il salotto e la cucina c’è il Confessionale, con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere. Ci sono poi delle stanze segrete che vengono svelate nel corso del gioco e una nuova stanza chiamata B&B dove alloggeranno gli ospiti. Quest’anno il numero delle telecamere è aumentato: sono ben 120. 8 sono le classiche telecamere presidiate, posizionate all’interno dell’Acquario (è chiamata così l’area tecnica che corre lungo tutto il perimetro della Casa).

Le altre 112 telecamere, tra cui 21 “action cam” e 5 “verticam” sono tutte “remotate”, orientate attraverso l’uso di joystick, sono in altissima definizione e controllate attraverso dei touch screen dai quali è possibile selezionare la stanza da mandare in onda. I microfoni ambientali sono oltre 30. In più la Casa del Grande Fratello è completamente domotizzata: tramite app è possibile, infatti, accendere e spegnere le luci di tutti gli ambienti, aprire e chiudere le porte ecc. Tutte le comunicazioni tra regia e Casa sono in fibra ottica.

Perché nella Casa del Grande Fratello 2019 non c’è plastica

Dal 2019 il Grande Fratello è plastic free ed eco-friendly: la produzione ha scelto di promuovere il consumo consapevole ed eco-sostenibile rispettando l’ambiente. Per questo motivo nella Casa non ci sono più bottiglie d’acqua di plastica. Un approccio coerente con quello del Gruppo Endemol Shine, che in tutti i paesi in cui opera si impegna attivamente per promuovere e incoraggiare tra i suoi dipendenti un comportamento consapevole in merito alla riduzione, al riutilizzo e al riciclo della plastica.