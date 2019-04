Gf, Ivana Icardi si sfoga sul fratello Mauro: nuove accuse a Wanda Nara

Ivana Icardi al Grande Fratello parla di suo fratello Mauro: l’ultimo sfogo della concorrente

Ivana Icardi al Grande Fratello sta parlando spesso di suo fratello Mauro, attaccante dell’Inter e marito di Wanda Nara. La ragazza si sta rivelando una concorrente interessante e ha anche detto più volte che non vorrebbe parlare così tanto di suo fratello, solo che è normale raccontarsi in questi primi giorni. D’altronde tutti si stanno conoscendo meglio e Ivana non ha un cognome come un altro. In più, come lei stessa ha spiegato, si tratta comunque di suo fratello e parlando della sua famiglia è normale che arrivi a parlare anche di lui. E poi, inutile nascondere che è una situazione che la fa soffrire e che alla fine è il motivo per cui è stata scelta per il Grande Fratello 16.

Gf, Ivana Icardi si sfoga: “Vorrei la sua protezione, sono delusa”

Nel daytime del Gf di oggi, oltre alle lacrime di Jessica Mazzoli, sono state mandate in onda le immagini in cui alcuni concorrenti hanno chiesto a Ivana di suo fratello. Così l’argentina è stata chiamata in confessionale e si è sfogata: “Lui dal momento che si è messo con lei è cambiato. Tutti lo vedono che per me è una sofferenza, è un dolore che ho nel cuore. Se non vuole, basta. Perché continuare così, alla fine mi vergogno un po’ perché è come chiedergli amore tutto il tempo. Se non vuole, non vuole”. Sembra essere pronta a rassegnarsi dunque, anche se il legame con il fratello Mauro Icardi è ancora forte dentro lei, come è normale che sia. “Vorrei un po’ della sua protezione, che si fida di me e io di lui. Io sono a posto, realmente fare quello che fanno i fratelli. Non chiedo altro. Sono delusa”, ha aggiunto ancora Ivana.

Grande Fratello, nuove accuse a Wanda Nara: “Lei non parla, qualcosa non va”

Lei non chiede molto, se non vedersi durante le feste e i compleanni e soprattutto poter frequentare i suoi nipotini, i figli di Icardi e Wanda Nara. Su quest’ultima ha detto: “No, non riesco a darmi una spiegazione. Lei non parla. Tutti lo vediamo che c’è qualcosa che non va”. Tutti tranne Mauro, secondo lei. Oggi pomeriggio, mentre Michael minacciava di lasciare il gioco dopo le insinuazioni di Imparato, Ivana ha parlato a lungo con Martina Nasoni (che ha conquistato un concorrente!). La giovane ha raccontato di essere stupita e incredula nel vedere che suo padre frequenta a volte suo fratello e la moglie nonostante ciò che dica di loro. Ma il dolore rimane l’indifferenza di Mauro Icardi: “Come è possibile se siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tutto insieme… Eravamo uniti. L’altro mio fratello è dal 2014 che non vede Mauro. Siamo tutti e tre in Italia e non ci vediamo. E non c’è il perché, non lo spiego. Credo ci sia un insegnamento in tutto questo, ma ancora non l’ho trovato. Credo che chi vuole stare con te ci sta”.

News Grande Fratello, Ivana in lacrime per il fratello Mauro Icardi

Ivana Icardi ha anche pianto parlando del fratello e ha aggiunto che probabilmente un domani non ci penserà più, perché prima o poi smetterà di elemosinare la sua attenzione. Si era ripromessa di non parlarne, ma le viene spontaneo quando parla della sua famiglia perché tutto è collegato. “Non voglio che mi vedano sempre a parlare di lui, ma è la storia della mia vita e lui ne fa parte”, ha aggiunto alla fine prima di tornare in salotto dagli altri.