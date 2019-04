Michael Terlizzi gay? Cristian lo stuzzica al Gf, lui nega e sbotta: “Potrei abbandonare”

Grande Fratello, i dubbi di Cristian Imparato su Michael Terlizzi: anche Erica la pensa come lui

Michael Terlizzi è gay? Cristian Imparato al Grande Fratello ha manifestato i suoi primi dubbi sull’orientamento del figlio di Franco dell’Isola. I suoi sospetti nascono principalmente dal fatto che Michael non è mai stato fidanzato. Il modello ha raccontato infatti di aver avuto una sola frequentazione di due settimane e ha molta difficoltà a rapportarsi con una donna, a lasciarsi andare più che altro. Anche se saprebbe corteggiare, ha detto a Erica. Anche quest’ultima oggi si è mostrata dubbiosa. Proprio Erica e Cristian hanno avuto una conversazione poco fa nella Casa su Michael, perché pare che possa piacere a entrambi! Almeno esteticamente, perché poi caratterialmente sono portati a comportarsi con lui più come amici che come altro. Ma prima di tutto questo, vediamo cosa è successo ieri! Anzi, già due sere fa Cristian ha chiesto a Michael se lui stesso a volte si sia chiesto del perché di queste difficoltà a fidarsi. Inoltre, ha chiesto anche se i suoi genitori gli hanno fatto domande in passato vedendo che Michael non ha mai presentato loro una fidanzata.

Michael Terlizzi è gay? Cristian fa infuriare il figlio di Franco!

In confessionale, Cristian ha manifestato i suoi dubbi: “Quando lui è entrato in casa, ho detto questo ha qualcosa dentro che lo fa stare male. Io e credo tante donne non se lo sarebbero aspettati – ha detto riferendosi al fatto che Michael non è mai stato fidanzato -. Quindi mi sorge il dubbio che magari lui è a conoscenza di un essere che reprime. Magari per la famiglia, per tanti ragionamenti che magari si fa lui tende a coprire magari mostrandosi per l’etero della situazione. È quello che dice lui, io ci voglio credere”. Questo è andato in onda nel daytime – in cui abbiamo visto che sta nascendo una coppia! -, ma nella Casa nel frattempo è successo altro: Cristian ha chiesto direttamente a Michael se è gay! La cosa ha turbato molto il figlio di Franco Terlizzi, perché il cantante gli ha detto di avere problemi di identità. In camera, Michael si è sfogato con Kikò Nalli: “Ti rendi conto? Io non te lo vengo a dire. Sono in televisione, in un posto straguardato e ci giocheranno su questa cosa. […] Non posso cadere in una trappola del genere, è palese che io non… Non esiste proprio. Immagino che se la cosa esce fuori in studio mi dicono sarebbe così tanto un problema. Sì, perché io rispetto. Io non sono un ladro se non rubo. Io non sono gay se non sono gay”.

News Gf, Michael Terlizzi su tutte le furie: “Una cosa del genere mi potrebbe anche far abbandonare il gioco”

Kikò ha provato a fargli capire che nel caso non ci sarebbe nulla di male, ma non è questo che ha messo in discussione Michael Terlizzi. “Dovevi farti una risata, abbracciarlo e dire ti voglio bene. Non c’era più modo di parlarne”, gli ha consigliato Kikò. Ma Michael gli ha risposto così: “Io non ho la tua esuberanza, io le prendo molto serie ste cose. Io ero sereno mezzora fa, adesso non lo sono più. Una cosa del genere mi potrebbe anche far abbandonare il gioco”. Kikò gli ha subito detto di non farlo, anche perché, per ciò che ha conosciuto di lui, non dovrebbe lasciarsi abbattere da una cosa simile. Lo sfogo è proseguito, perché Michael ha vissuto davvero male l’accaduto. Il rischio è che possa allontanarsi da Cristian Imparato pure se stava nascendo una bella amicizia fra loro.

Michael Terlizzi nega di essere gay: “Se lo fossi nessun problema, ma non lo sono”

L’ex marito di Tina gli ha consigliato di non isolarsi e di prendere più alla leggera l’accaduto. Ma Michael ha ribadito: “Io sono venuto qua per raccontare altre cose, per liberarmi da certe insicurezze. Anche per farmi notare, ma soprattutto per avere un’opportunità e raccontare qualcosa di me. Non essere più solo il figlio di Franco. Non ho mica problemi sulla mia identità. Lui mi viene a dire a me ‘tu hai problemi sulla tua identità'”. Alla fine, Michael ha aggiunto: “Se lo fossi stato non ci sarebbe stato nessun problema. Ma siccome non è, mi faccio un problema. Io non voglio che si giochi su questo. Dice che ha avuto un dubbio ma non solo lui”. Di sicuro, dicendo di non essere l’unico, Cristian si riferiva a Erica. Secondo Kikò, tutto andava preso come un gioco, ma non tutti siamo fatti allo stesso modo. Lunedì sera di sicuro si parlerà di tutto questo.