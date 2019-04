Kikò Nalli, il retroscena su Tina al Gf: “Non dici una cosa del genere in casa mia”

Grande Fratello, Kikò Nalli parla del rapporto speciale con Tina Cipollari dopo la separazione

Kikò Nalli e Tina Cipollari sono i protagonisti delle ultime news sul Gf. Le ore nella Casa iniziano a scorrere velocemente e dalla diretta arrivano notizie sui protagonisti. C’è molta attenzione su Kikò non solo perché si sta rivelando un bel concorrente, ma anche perché è l’ex marito di Tina, personaggio super amato di Uomini e Donne. La loro separazione ha stupito alcuni, ma ciò che conta è che i due ex coniugi continuano ad andare d’accordo e il retroscena svelato oggi ne è l’ennesima prova. Nel salotto con gli altri concorrenti, Kikò ha parlato del suo rapporto speciale con Tina e poi ha svelato un aneddoto che è un tutto dire. Kikò stava dicendo che i suoi figli sono la cosa più importante della sua vita quando Valentina Vignali gli ha chiesto se i figli li ha avuti con Tina.

Kikò Nalli parla di Tina al Gf 2019: quella volta in cui ha mandato via una signora dal suo salone

Lui ha confermato e poi ha detto che con lei ha ancora oggi un rapporto bellissimo. Per spiegare ancora meglio il rispetto che è rimasto fra loro, ha raccontato un episodio risalente a qualche tempo fa. Kikò ha raccontato infatti che un giorno due signore si sono presentate nel suo negozio e mentre stava lavorando, una delle due gli ha detto “Ah finalmente ti sei lasciato. Hai fatto bene a lasciarti con quella”. Non appena ha sentito chiamare Tina con “quella”, Kikò ha perso la pazienza: “Quando mi ha detto quella, lei aveva i capelli bagnati, ho preso la giacca gliel’ho messa e ho detto ‘Fuori dal mio salone, deve uscire dal mio salone immediatamente’. Una persona che viene qui da me, entra e prova a parlare male della madre dei miei figli, di una persona che ho amato e ci siamo amati e che continua a esserci rispetto e volersi bene, non entra dentro casa mia e non dice una cosa del genere”. Poi ha sottolineato che ognuno può avere il proprio pensiero, ma che non può essere manifestato davanti a lui in questo caso.

News Gf, Kikò Nalli su Tina Cipollari: “Guai chi me la tocca”

“Io sono straconvinto che se alla mia ex moglie qualcuno parla male di me lei fa la stessa cosa. Me lo auguro, poi se non lo fa va bene lo stesso. Però c’è rispetto. Come fai a non volerti bene con una donna con cui hai condiviso i pianti, i sorrisi, i figli, l’amore, i viaggi… Ma come fai?”, ha aggiunto subito dopo. Kikò e Tina si sono separati circa due anni fa dopo quindici anni d’amore. Si sono lasciati perché era finito il sentimento, era finita la passione, ha raccontato Kikò al Grande Fratello. “Però è rimasto questo grande rispetto, questo volersi bene. A me guai chi me la tocca”, ha aggiunto. L’hairstylist ha spiegato anche che lui e Tina si alternano a vivere nella loro casa, una settimana ciascuno: “I bimbi stanno là. Io e lei abbiamo la valigia in mano, loro devono stare a casa e avere i loro amici”. E pensare che c’era la possibilità di rivederli insieme a Uomini e Donne…