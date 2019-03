Chicco Nalli tronista e corteggiato da Gemma? L’ex marito di Tina risponde

Pomeriggio 5, Barbara d’Urso lancia il gossip sul marito di Tina Cipollari nuovo tronista!

La seconda parte di Pomeriggio 5 di oggi si è aperta con un gossip succosissimo su Chicco Nalli, l’ex marito di Tina Cipollari! Con tanto di rivista in mano da esibire e da cui leggere la notizia, Barbara d’Urso ha chiesto al suo ospite se fosse tutto vero. Chicco era infatti ospite di Pomeriggio 5 oggi e si è parlato di bellezza, chirurgia estetica e bellezza in generale. Prima di tutto questo, però, Barbara ha voluto chiedere al diretto interessato di commentare questa notizia diffusa dalle riviste di cronaca rosa. La conduttrice ha fatto riferimento alla copertina dell’ultimo numero di Vero Tv.

Chicco Nalli tronista a Uomini e Donne? Il gossip a Pomeriggio 5

Barbara ha chiesto subito a Chicco se fosse vero che sarebbe diventato presto tronista a Uomini e Donne! Lui è scoppiato a ridere, ma ancor di più quando la conduttrice ha letto l’intestazione della rivista. Nella stessa, infatti, è stata tirata in ballo anche Gemma Galgani: “Chicco Nalli si prepara a salire sul trono. Gemma è pronta a corteggiarlo sotto agli occhi di Tina”, questo ha letto Barbara. In un primo momento, l’ex marito di Tina ha smentito tutto ironicamente: “Questa non l’avevo vista, te lo giuro. Ma a 48 anni dove vado?”. Ha anche detto che sarebbe un vero spettacolo essere corteggiato da Gemma sotto gli occhi di Tina.

Chicco Nalli a Pomeriggio 5 smentisce l’arrivo a Uomini e Donne

Incalzato da Carmelita, Chicco ha smentito categoricamente e ha spiegato: “Assolutamente no. Ci sono giornalisti che giocano su queste cose. Mi hanno fatto una domanda ‘Se Maria ti chiama…’ e io ho risposto come si può dire di no a Maria”. Al momento dunque Chicco Nalli non sarà tronista a Uomini e Donne, certo è che se Maria De Filippi dovesse chiamarlo davvero lui non saprebbe dire di no… Quindi mai dire mai!