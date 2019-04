Gossip Grande Fratello, Gaetano e Martina si piacciono? Il modello si dichiara

Grande Fratello, Gaetano Arena si dichiara a Martina Nasoni: il gossip nella Casa

Stanno già nascendo i primi amori al Grande Fratello? Tra Gaetano e Martina potrebbe essere scattata la scintilla! Una conversazione in giardino ieri sera ha fatto saltare fuori tutto! Se durante le prime ventiquattro ore si è parlato molto di un possibile flirt in arrivo tra Gennaro Lillio e Mila Suarez, dopo ieri sera si potrebbe parlare anche di un’altra coppia. Non stiamo dicendo che i concorrenti stiano già pensando di fidanzarsi o di conoscersi più a fondo, ma che sono nate le prime simpatie. Ecco, chiamiamole così! A Mila piace Gennaro e non lo nega, ma oggi abbiamo appreso che a Gaetano piace Martina! Il bel modello, che pensa di essere un mix di tutti gli uomini più belli dello spettacolo, sta pensando di corteggiare La ragazza col cuore di latta.

Gf, Gaetano e Martina si piacciono? La dichiarazione dopo due giorni nella Casa

Tutto è venuto fuori nel daytime del Gf di oggi, perché nonostante sia bello seguire la diretta è altrettanto importante scoprire i confessionali! E infatti abbiamo visto prima Martina sorridere in confessionale insieme ad Ambra, che ha detto: “Siccome ho capito che c’è del tenero, c’è odore di primavera nell’aria. C’è Gaetano che ha un interesse speciale…”. La professoressa, finita sotto accusa insieme a Valentina Vignali, ha anche parlato in giardino con i due diretti interessati e ha spinto Gaetano a confermare che prova interesse per Martina, davanti a lei! Dunque la ragazza a cui Irama ha dedicato la sua canzone ha scoperto di piacere a Gaetano, ma a sua volta potrebbe essere interessata a lui: “È una delle persone più particolari e interessanti che mi sia capitata”, ha detto Martina.

Gaetano e Martina insieme? Al Grande Fratello nascono le prime simpatie

In confessionale, poi, Gaetano ha parlato di Martina e di quanto sia accaduto poco prima: “Ha scoperto quello che doveva scoprire, cioè che ho notato lei. Vediamo come va. Era imbarazzata. Lei è una brava ragazza, userò altre tattiche. Un altro tipo di approccio”. Il modello quindi ha intenzione di corteggiare la concorrente e di evitare di usare il suo sguardo magnetico (secondo lui!), ma di farsi conoscere e di conoscerla più a fondo. Gaetano e Martina al Gf si metteranno insieme? Possiamo dirvi, intanto, che proprio ieri sera il modello si è confrontato con altri concorrenti sulla possibilità che nella Casa possa nascere un amore vero…