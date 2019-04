Martina Nasoni Gf, storia di Irama: “La ragazza con il cuore di latta per me”

Storia di Martina Nasoni: Irama le ha dedicato la canzone “La ragazza con il cuore di latte”

Martina Nasoni è entrata al Grande Fratello 2019. E subito abbiamo capito perché è stata scelta: lei ha ispirato la storia de La ragazza con il cuore di latta, la canzone che il rapper Irama ha portato al Festival di Sanremo. Ecco cosa ha detto durante il suo video di presentazione: “Mi è capitato quest’estate di conoscere un ragazzo, al quale ho raccontato la storia del mio cuore e lui il giorno dopo si è presentato con un testo scritto. Lui era Irama, che mi aveva scritto ‘La ragazza con il cuore di latta’”. Martina del Gf ha una malattia: “Io e la mia mamma purtroppo soffriamo di una patologia: la cardiomiopatia ipertrofica. Avevo dodici anni. Mi dissero che da quel momento in poi per la mia sicurezza era necessario mettere un pacemaker. Sì, è toccata a me, ma questo non significa che io non possa vivere come chiunque altro”.

Grande Fratello, Martina Nasoni parla della sua famiglia

Dopo le frecciatine lanciate da Ivana Icardi a Wanda Nara, abbiamo conosciuto meglio Martina Nasoni del Grande Fratello: “Ho 20 anni e vengo da Termi. Attualmente sto studiano per diventare una tatuatrice. In amore sono s…ata”. La ragazza ha spiegato anche che ha una bella famiglia (durante il video di presentazione sono state mostrare delle foto del papà e della mamma): “Noi siamo una famiglia molto unita, ci muoviamo sempre insieme. Uno per tutti e tutti per uno”.

