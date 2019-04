Valentina Vignali al Gf 2019, prima frecciatina all’ex Laudoni: “Le porto con onore”

Grande Fratello, Valentina Vignali concorrente della nuova edizione

Valentina Vignali al Grande Fratello 2019 ha colto l’occasione per lanciare una frecciatina all’ex fidanzato Stefano Laudoni. I due sono stati insieme più di cinque anni, hanno riempito Instagram con le loro foto da innamorati e hanno anche partecipato a dei programmi insieme ad altre coppie di Uomini e Donne. Erano una coppia molto affiatata e sembravano destinati a stare insieme per sempre. Poi tutto è finito. Oggi Valentina Vignali è fidanzata con un altro ragazzo, Lorenzo. Anche Stefano Laudoni ha un’altra fidanzata, per cui non si tratta di scaramucce tra due ex che potrebbero tornare insieme. Il motivo della rottura, però, pare disturbare ancora un pochino la cestista.

Gf 2019, Valentina Vignali e la frecciatina all’ex Stefano Laudoni

Valentina è una concorrente del Grande Fratello 16, non appena è arrivata davanti alla porta rossa Barbara d’Urso le ha chiesto del gesto che ha fatto nel video di presentazione. Valentina nel video ha fatto il gesto delle corna, così la conduttrice le ha chiesto come mai. “Le ho prese le corna, non le ho fatte. Anche ai migliori capita, le porto con onore”, ha detto Valentina con ironia. La concorrente del Gf 2019 ha poi confermato che parlava del suo ex Stefano Laudoni, che fino a quel momento non aveva nominato. Anche se tutti sappiamo bene che si trattava di lui. Ma come ha scoperto di essere stata tradita?

Valentina Vignali al Gf 2019, il racconto su come ha scoperto il tradimento

Anche Barbara era curiosa di sapere questo particolare e lo ha domandato direttamente a Valentina Vignali. Lei ha risposto così: “È un impiccio, una storia lunga. In realtà l’ho scoperto tramite lei, che non brilla di intelligenza diciamo così”. Siamo certi che nelle prossime settimane salterà fuori come ha scoperto il tradimento, perché al Grande Fratello tutto viene a galla.