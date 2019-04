Ivana Icardi Gf, frecciatina Wanda Nara: “Fa finta che non vede nulla”

Grande Fratello 2019, Ivana Icardi contro Wanda Nara: prima polemica

Ivana Icardi ha lanciato una frecciatina a Wanda Nara durante la prima puntata del Grande Fratello 2019. Era inevitabile. Barbara d’Urso aveva anticipato qualcosa durante Pomeriggio 5, ma bisogna ammettere che quello che Ivana ha detto nei confronti della cognata ha deluso le aspettative… Recupererà sicuramente all’interno della Casa più spiata d’Italia! Scopriremo qualcosa di più non solo sul suo rapporto con Wanda, ma anche su quello col fratello Mauro Icardi. Si augura che, dopo l’esperienza televisiva, possa esserci un momento di tregua. Vorrebbe riabbracciare quanto prima il calciatore.

Ivana Icardi e Wanda Nara, cosa sta succedendo? La risposta della sorella del calciatore

Barbara d’Urso (che ha dato delle importanti anticipazioni) ha chiesto a Ivan del Gf 2019 cosa ne pensa delle ultime foto pubblicate da Nara su Instagram: “C’è stata una coincidenza: tua cognata ha postato questa cosa su Instagram. Secondo te cosa significa?”. Wanda ha reso pubbliche delle foto dal significato preciso: non vedo, non sento, non parlo. Questa è stata la sua risposta: “Io devo rispondere a questo? E che ne sono! Come sempre lei fa finta di non vedere nulla. Però a me piacerebbe averla difronte: mi deve dire quelle cose che non mi ha mai detto. Però ci sono persone che sono così. Che ci posso fare io? Io vengo qua con tutta la mia gioia. Sono emozionatissima. Ti ringrazio. Sono contentissima. Non voglio sapere nulla di questa storia”.

Il sogno di Ivana Icardi del Gf 2019

Questo è l’augurio che si fa Ivana Icardi del Grande Fratello: “Spero che Mauro mi guardi qui all’interno della Casa del Grande Fratello e che veda che sono la sua sorella. Così almeno mi riconosce di nuovo!”. Ci sarà un incontro tra Ivana e Mauro? Sicuramente Wanda Nara non resterà in silenzio per tutta la durata del Gf 2019!