Grande Fratello, anticipazioni Barbara d’Urso: le news prima della diretta

Anticipazioni Gf 2019 prima puntata: le novità date da Barbara d’Urso

Il Grande Fratello 2019 inizierà molto presto. Barbara d’Urso, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, ha voluto dare delle anticipazioni su quel reality show che anche quest’anno condurrà lei: “La maggior parte delle persone non sa che non potrebbe entrare nella Casa. Loro sono lì dentro da cinque giorni e non sanno niente”. Alcuni concorrenti hanno cominciato il loro Gf prima degli altri, ma solo alcuni potrebbero entrare, altri invece torneranno a casa. La conduttrice ha rivelato altro: “Partiamo dai miei due opinionisti. Durante la conferenza stampa del Grande Fratello è successo di tutto. C’è stato un mio show con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi“.

Concorrenti Grande Fratello 2019: tutto quello che c’è da sapere

Sì, durante la conferenza – e pure all’interno della Casa più spiata d’Italia – c’è stato un vero e proprio spettacolo comico: avete visto il nuovo video “Quanti uccelli” di Malgioglio? Dopo aver parlato dei due opinionisti, Barbara è passata ai concorrenti del Grande Fratello 2019: “Vi posso dire che entrerà sicuramente Cristian Imparato, che vinse Io Canto e che è stato attaccato suoi social network perché dicono che è rifatto. Lui è molto risoluto, arrabbiato per quello che gli è successo, ma anche fragile. Non riesce a stare lontano dalla mamma per più di due ore. Poi entrerà Ivana Icardi. Lei non sa che Wanda Nara ha postato alcune dichiarazioni e questa sera gliele mosterò quando si troverà sulla passerella”.

Gf news, Jessica Mazzoli scopre quello che ha detto contro di lei Morgan

Confermatissima Jessica Mazzoli: “Queste sono altre anticipazioni che posso darvi: mercoledì, a Live – Non è la d’Urso, Morgan ha detto delle cose molto forti parlando delle madri delle sue due figlie. Ha attaccato la mamma di Lara, Jessica. Lei sostiene che Morgan ha visto la figlia solo due volte. Jessica è ufficialmente una concorrente del Grande Fratello. Non sa quello che Morgan le ha detto”. Presente anche la figlia di Barbara Palombelli: “Entrerà questa ragazza deliziosa. Ho scoperto solo in un secondo momento che era la figlia della Palombelli. Lei si chiama Serena ed è stata adottata quando aveva sette anni. Fa l’estetista e sogna di aprire un centro estetico tutto suo. Una ragazza sensibilissima. Col suo provino ha convinto tutti”.

Grande Fratello ospiti: Lemme contro Malgioglio

Tra gli ospiti del Gf 2019, un personaggio che sicuramente punzecchierà Malgiogolio (un degno sostituto di Aida?): “Metterò in casa anche Lemme, che vorrebbe mettere a dieta Cristiano Malgioglio. Lo chiama ‘polpetta col ciuffo bianco’”. Tante sorprese e tante novità che riguarderanno proprio la Casa!