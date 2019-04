Grande Fratello, Cristiano Malgioglio ripropone video “Quanti uccelli”

Cristiano Malgioglio diverte tutti con la nuova versione del video “Quanti uccelli” girato nella Casa del GF 2019

Il video “Quanti uccelli” di Cristiano Malgioglio è diventato virale durante la sua edizione del Grande Fratello. Nella Casa più spiata d’Italia ci ha regalato momenti memorabili, che non si sono più ripetuti (purtroppo) nelle edizioni successive. L’affetto dei telespettatori nei confronti del paroliere si è moltiplicato grazie all’esperienza televisiva e adesso è sempre più presente nei vari programmi Mediaset: Barbara d’Urso lo ha voluto nuovamente come suo opinionista insieme a Iva Zanicchi. Ne combineranno delle belle! Abbiamo visto i due anche a Live – Non è la d’Urso, trasmissione dove entrambi hanno annunciato la loro partecipazione al GF Nip come opinionisti.

Video divertenti Cristiano Malgioglio: la nuova versione di “Quanti uccelli”

Ma adesso perché stiamo parlando di Malgioglio? Il motivo è semplice: ha fatto una versione inedita del suo video divertente “Quanti uccelli” all’interno della “nuova” Casa del Grande Fratello. Ecco cosa ha scritto su Instagram: “Ci sono stati milioni di visualizzazioni per un video postato durante il mio grande GF e adesso cerco di riproporvelo. Farà lo stesso effetto? Io ci provo. Buon divertimento. Vi aspetto lunedì alle 21.30 su Canale 5”. Nel nuovo video di Cristiano Malgioglio è presente un nuovo protagonista: “Cin, quanti uccelli, cin! Qua sono morti tutti. Oh, ma guardate: qua c’è un uccello… ma questo è immenso! Ma che regalo meraviglioso! Ragazzi, questa è la Casa del Grande Fratello. Grazie per il successo che mi avete dato”.

Concorrenti Grande Fratello 2019: news e curiosità

E mentre Malgioglio conquista con i suoi siparietti social, emergono news sui concorrenti del Grande Fratello 2019: nomi importanti, nell’edizione curata da Barbara d’Urso, che ha deciso nuovamente di puntare su un cast esplosivo, che riuscirà sicuramente a far chiacchierare. Sembra inoltre che sia già nata una coppia: questa e altre sorprese non mancheranno nel GF della d’Urso!