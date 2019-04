Grande Fratello: news e concorrenti, c’è la figlia di Barbara Palombelli

Grande Fratello, la conferenza stampa. Barbara d’Urso presenta il nuovo reality show di Canale 5 con Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi

Si è tenuta oggi la conferenza stampa della nuova edizione del Grande Fratello 16. Barbara d’Urso presenta questa nuova stagione (di 10 puntate), al suo fianco i due opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La padrona di casa torna per il secondo anno successivo al timone del programma, uno dei leader dell’intrattenimento targato Mediaset. “L’anno scorso era una scommessa. Chissà se dal GF 15 si poteva arrivare al GF 16. Io sono molto contenta, ovviamente non si potrà mai replicare il successo dell’anno scorso. Siamo arrivati anche al 24%. Penso che ora nessuna trasmissione fa questi numeri, tranne Maria De Filippi e i grandi format. Il cast è variegato, ci sono quelli che sono chiamati “i mostri della d’Urso“, ha esordito la conduttrice elogiando anche le sue spalle, la Zanicchi e Malgioglio. Entrambi si sono detti grati a Barbara. La cantante di “Zingara” ha così detto: “Barbara è una donna molto potente, se Maria è Maria lei è San Giuseppe. Se dobbiamo mandare a f… qualcuno lo mandiamo con grande rispetto. Ho accettato perché stimo molto Barbara“. E Malgiolgio? Il cantautore, che già abbiamo visto il altre occasioni nei panni di opinionista, ha anticipato che lui e Iva saranno due iene. “Mi voglio divertire e far divertire!“, ha promesso in conferenza stampa.

Grande Fratello: parla anche l’autore del reality: “Abbiamo scelto delle storie interessanti”

Non solo Barbara d’Urso, Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi erano presenti alla conferenza stampa del Grande Fratello 16. Andrea Palazzo, autore del reality di Canale 5 ha raccontato così dobbiamo aspettarci da questa edizione, spiegando: “Il tempo dell’anonimato è finito, il nostro compito è quello di raccontare storie. Abbiamo scelto storie che possano catturare subito l’attenzione, senza preoccuparsi delle etichette nip o vip“. Sembra dunque che Palazzo faccia riferimento ai concorrenti, alcuni famosi e altri no. “Vedrete una varietà infinita di caratteri, questo anno molto diversi tra di loro. Non c’e un cast preconfezionato, abbiamo fatto tanti provini per cercare storie autentiche da raccontare“. Confermati in conferenza Ivana Icardi, sorella del calciatore dell’Inter Mauro, il cantante Cristian Imparato, l’hair stylist ed ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli. Non si sa ancora se ci saranno Mila Suarez e Francesca De André, si scoprirà in puntata.

Grande Fratello Nip: il cast, novità e ospiti

Il pubblico freme a sapere chi prenderà parte del cast del Grande Fratello edizione 16. Oltre ad Ivana Icardi, Cristian Imparato e Kikò Nalli, ci sarà anche Ambra, insegnante di Lettere che nel tempo libero fa la modella; poi c’è Serena, fa l’estetista ed è la figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli. I quattro ragazzi rinchiusi da qualche giorno nel Ranch (Audrey, Angela, Erica e Daniele) non entreranno tutti in casa. La d’Urso annuncia anche le novità di questa edizione: nella prima puntata ci saranno ben quattro eliminazioni (all’inizio infatti saranno 16 i concorrenti) e poi è nato il “Camping Carmelita“, che prenderà il posto del Lido dello scorso anno. L’annunciata partecipazione di Alberico Lemme ha trovato conferma oggi, il famoso farmacista sarà ospite e non concorrente. Avrà dunque un ruolo costruito appositamente per lui (come avevamo riportato tempo fa). Per chi ama il reality, non può di certo non seguire la diretta che ci sarà dal 10 del mattino fino alle 2 di notte.