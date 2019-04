Grande Fratello 2019, svelati nuovi concorrenti non famosi: Barbara lancia il Ranch

Grande Fratello 2019 concorrenti, Barbara d’Urso presenta quattro nuovi concorrenti

Barbara d’Urso ha presentato quattro concorrenti del Grande Fratello 2019 e non famosi! Dunque sono volti del tutto nuovi che abbiamo visto in onda a Pomeriggio 5. Prima di lanciare la clip, però, la conduttrice ha annunciato una novità dell’edizione in avvio: “In questo momento si stanno trasferendo in una location, il Grande Ranch, le tre gnocche. Tre ragazze belle, simpatiche, energiche. Stanno andando lì per ora. Poi vi spiegherò”. Potrebbe essere lo stesso meccanismo con cui sono stati presentati lo scorso anno i “tre boni”, di cui alla fine è sopravvissuto solo Filippo Contri (vincendo la nomination con Valerio Logrieco). I concorrenti del Gf 16 presentati però, sono quattro e infatti nel Ranch le tre ragazze non saranno sole!

Concorrenti Gf Nip 2019, tre ragazze e un ragazzo nel Ranch: Audrey, Angela, Erica e Daniele

“Entrano da sole? No. Il quarto forse sarà un super gnocco?”, ha detto Barbara dopo aver presentato le tre ragazze. Ma conosciamo meglio i quattro concorrenti del Gf 2019! La prima presentata è stata Audrey Chabloz, una bellissima 26enne della Val d’Aosta che vive a Ibiza da qualche anno. Lavora come modella e hostess. Questa la sua scheda di presentazione: “Audrey è figlia unica di genitori separati – la mamma receptionist, il padre immobiliarista -, vive a Ibiza dove lavora, ma non esclude di tornare presto nella sua amata Val d’Aosta. Audrey, bellissima e corteggiatissima, afferma di essere testarda ed egoisa e di non andare d’accordo con le persone troppo esuberanti. Ha molta cura del suo aspetto fisico”.

Grande Fratello 2019, Angela Losito è una nuova concorrente

Proseguiamo con Angela Losito, 28enne di Bari che lavora in radio. Nel videoclip di presentazione non ha nascosto il suo più grande difetto: essere permalosa. È single da un anno. Ecco la sua scheda: “Spigliata, simpatica e ironica, Angela è consapevole di dovere limare alcune caratteristiche del proprio carattere: l’impulsività e l’egoismo che non le permettono di entrare subito in empatia con le persone, soprattutto se donne. Le piace moltissimo chiacchierare e spera di diventare una speaker radiofonica. Angela è single e le sue passioni sono le letture, la radio e i cani”.

Gf Nip 2019 concorrenti, nel cast Erica Piamonte: “Non mi mettete maestrine nella Casa”

Tra i concorrenti del Grande Fratello c’è anche Erica Piamonte, 30 anni, di Firenze, precisamente di Campi Bisenzio. Lavora come commessa da qualche anno: “In passato ragazza immagine, ora fa la commessa in un centro commerciale. Vive da sola, è single e afferma di essere sensibile, ribelle e incompresa: nessuno la capisce neanche la famiglia e vorrebbe, attraverso la partecipazione al Grande Fratello, capirne il perché. Erica non ha il dono della sintesi”. Possiamo aggiungere un’ulteriore curiosità: vive la sua vita non pensando al giudizio della gente e non sopporta le persone che dicono agli altri cosa fare. “Non mi mettete maestrine nella Casa”, ha infatti detto nel video di presentazione.

Grande Fratello 16, Daniele Dal Moro concorrente nell’edizione 2019

Concludiamo la conoscenza dei quattro nuovi concorrenti non famosi del Grande Fratello 16 con Daniele Dal Moro. Ha 29 anni e viene da Verona, è un giovane imprenditore e vive da solo. “Lavora nell’azienda di pubblicità e marketing di famiglia. Da qualche anno, con un suo amico, ha anche un’attività nel campo finanziario. Daniele ha un ottimo rapporto con i genitori, la madre è un’imprenditrice e il padre un esponente politico del PD. Molto determinato ed esuberante, si definisce sensibile e un po’ egocentrico. È single, appassionato di fitness e videogame”. Infine, Daniele ha una sorella di 19 anni. Cos’altro aggiungere a proposito del destino di questi concorrenti al Grande Fratello 2019? “Poi capirete che cosa succede”, ha rivelato infine Barbara sul Grande Ranch. Vi ricordiamo che ci sono già altri quattro concorrenti non proprio sconosciuti pronti a entrare.