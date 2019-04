Grande Fratello 2019: l’ex di Tina Cipollari, Kikò Nalli nel cast

By

Grande Fratello 2019: l’ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli, è nel cast

La sedicesima edizione del reality show Grande Fratello arriverà su Canale 5 il prossimo 8 aprile. Il cast si sta formando nelle ultime ore e Tv, Sorrisi e Canzoni ha rivelato un altro concorrente. Si tratta dell’hairstylist ed ex marito di Tina Cipollari, Kikò Nalli. Molto spesso lo abbiamo anche visto nei salotti tv di Barbara d’Urso, in particolar modo a Pomeriggio 5 e ora, sbarca anche nella casa più spiata d’Italia. Il giornale ha anche confermato i nomi dei concorrenti che erano stati anticipati qualche giorno fa. Parliamo di Ivana Icardi, sorella del calciatore dell’Inter Mauro; Cristian Imparato, il cantante che nel lontano 2010 vinse “Io canto” con Gerry Scotti; Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli e al centro di diverse interviste a Domenica Live ed infine Kikò Nalli, appunto.

Grande Fratello 16: il cast sta per essere confermato

Tv, Sorrisi e Canzoni ha confermato i primi quattro concorrenti del Grande Fratello 2019. Dai nomi usciti qualche giorno fa sembra non apparire quello di Francesca De Andrè, nipote del grande Fabrizio. Confermati anche i nomi degli opinionisti: Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi. È stata proprio la padrona di casa del reality ad annunciarlo nell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso e si promettono già scintille. Proprio a Tv, Sorrisi e Canzoni Malgioglio e la Zanicchi hanno annunciato di “essere un vero ciclone insieme“. Il cantautore è felice di trovarsi insieme alla Zanicchi: “Insieme siamo un ciclone in tempesta, lei è una che dice le cose senza peli sulla lingua“.

Grande Fratello: Barbara d’Urso cambia look per la nuova edizione? La proposta a Pomeriggio 5

Girava la voce sullo slittamento dell’inizio del Grande Fratello 16. Le ultime notizie però parlano chiaro. Il reality show di Mediaset, condotto anche quest’anno da Barbara d’Urso, inizierà con certezza lunedì 8 aprile e nella prima serata di Canale 5 conosceremo il cast ufficiale. Per l’occasione, la conduttrice deciderà di cambiare look? A rivelarlo proprio lei nel corso di una puntata di Pomeriggio 5.