Grande Fratello 2019: svelati i nomi dei primi 4 concorrenti

Grande Fratello 16 con Barbara d’Urso: Dagospia annuncia i primi nomi ufficiali

Il Grande Fratello 16 con Barbara d’Urso partirà su Canale 5 il prossimo lunedì 8 aprile. Dagospia ha annunciato in anteprima i nomi dei primi quattro concorrenti ufficiali. Si tratta di: Ivana Icardi (sorella di Mauro e cognata di Wanda Nara), Cristian Imparato (ex vincitore di Io Canto), Fabrizia De André (nipote del grande cantautore) e Mila Suarez (ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex tentatrice di Temptation Island ed ex fidanzata di Alex Belli). Confermato nel ruolo di opinionista Cristiano Malgioglio, che quest’anno sarà affiancato molto probabilmente da Iva Zanicchi. I due saranno ospiti della terza puntata di Live-Non è la d’Urso per fare un annuncio importante: che c’entri proprio il reality show Mediaset?

Chi sono gli altri probabili concorrenti del Grande Fratello

Secondo il settimanale Nuovo sarebbero in pole position per entrare nella Casa del Grande Fratello altri personaggi noti alle cronache rosa, ovvero: Chicco Nalli in Kikò (l’ex marito di Tina Cipollari), Fariba Tehrani (la madre di Giulia Salemi), Chando Erik Luna (ex fidanzato di Grecia Colmenares), Damiano Allotta (fidanzato di Giovanni Ciacci). Al momento, però, non ci sono conferme su questi nomi: parteciperanno davvero?

Il ruolo di Alberico Lemme al Grande Fratello 16

Non solo, sembra che al Grande Fratello 16 prenderà parte anche Alberico Lemme. Il contestato farmacista pare che entrerà nella Casa solo per una settimana, con il compito di far dimagrire i concorrenti.