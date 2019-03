Barbara d’Urso, nuovo look al Grande Fratello 2019: confessione in diretta

Grande Fratello, Barbara d’Urso incuriosisce tutti col suo nuovo look: una sorpresa per tutti

Il nuovo look di Barbara d’Urso in vista del Grande Fratello 2019? Non pare essere top-secret. La stessa conduttrice, durante l’ultima puntata andata in onda di Pomeriggio 5, ha confessato che le hanno già proposto degli abiti. Sicuramente i suoi vestiti non avranno paillette, considerato che usa questo stile già per Live – Non è la d’Urso, ma sarà qualcosa di veramente sorprendente. Diverso di puntata in puntata, ma con un elemento distintivo. Come ci sorprenderà questa volta? È anche possibile che apra la prima puntata del GF Nip con un vestito inaspettato… prestato da un personaggio esuberante!

Barbara d’Urso ed Eleonora Massara: l’abito di Cenerentola al GF 2019?

Eleonora Massara – Miss Seduzione di 46 anni – le ha proposto di presentarsi col suo abnorme vestito da Cenerentola. La d’Urso, che sa sempre come sorprendere, potrebbe magari fare un promo con quest’abito… oppure ci ritroveremo la Cenerentola over 40 nella Casa del Grande Fratello? Sarebbe sicuramente un personaggio interessante, che porterebbe con sé non poca allegria. Dopo un simpatico sketch con Eleonora Massara, Carmelita ha rivelato qualcosa di più sul suo look al GF.

Barbara d’Urso abiti Grande Fratello: il sondaggio per i veri fan e prime anticipazioni sui concorrenti

“Io devo cambiare look per il Grande Fratello – ha confessato la conduttrice di Pomeriggio 5 –. Il mio autore mi vorrebbe vestita da sirenetta! Voglio fare un sondaggio su Twitter e Instagram per la prima puntata del Grande Fratello: come vorreste vedermi vestita?”. Se questo sondaggio dovesse esserci davvero, poco ma sicuro vi parteciperebbero in tantissimi! I nuovi abiti di Barbara d’Urso incuriosiscono, ma anche i nuovi concorrenti del Grande Fratello .Sono stati svelati alcuni nomi, ai quali si aggiungeranno molto presto degli altri. Le prossime anticipazioni sul GF ci verranno date durante Domenica Live?