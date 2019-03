Eleonora Massara da Ciao Darwin a Pomeriggio 5: Cenerentola di 46 anni

By

Miss Eleonora Massara a Pomeriggio 5: la Cenerentola che ha incantato Barbara d’Urso

Eleonora Massara è Miss Cenerentola, Miss Seduzione, Miss Fascino e chi più ne ha più ne metta! Si è presentata quest’oggi da Barbara d’Urso mostrando un vestito molto “sobrio”: ha indossato i panni di una Cenerentola piuttosto esuberante, con tanto di coroncina. Abbiamo conosciuto questa bellissima donna di 46 anni a Ciao Darwin, in rappresentanza delle Mature e ha affrontato la prova di coraggio facendo divertire tutto il pubblico a casa. Adesso ha fatto la sua comparsa a Pomeriggio 5, dove ha dimostrato a tutte – soprattutto ad alcune opinioniste molto scettiche – le fasce che ha conquistato a colpi di eleganza!

I premi di Eleonora Massara: le prove a Pomeriggio 5 e la confessione della d’Urso

“Queste sono alcune delle fasce che ho vinto negli ultimi sei anni – ha detto esibendole con orgoglio Eleonora Massara a Pomeriggio 5 –. Volevo farvi anche vedere la fascia per Miss Seduzione. Dopo i 40 anni, si diventa anche seducenti. Lo sapete che sono anche la sosia di Jessica Rabbit?”. La d’Urso, dopo aver fatto dei complimenti all’abito principesco della donna, ha spiegato che potrebbe presentarsi al Grande Fratello con un look mai visto! Sarà qualcosa di decisamente nuovo.

Grande Fratello, Eleonora Massara concorrente?

Eleonora Massara le ha addirittura proposto di indossare il suo abito. Barbara accetterà la sfida? Sì, di sfida si tratta visto che quel vestito da Cenerentola eccentrica pesa all’incirca venti chili! Confessione, questa, fatta proprio da Miss Seduzione. Poco ma sicuro, non la vedremo con le paillette: le sta già usando durante le puntate di Live – Non è la d’Urso. Sarebbe bello vedere Barbara d’Urso indossare quell’abito durante la prima puntata del Grande Fratello… ma anche vedere Eleonora Massara all’interno della Casa come concorrente! Dopo Saranno Isolani, potrebbe volare al GF 2019!