Saranno Isolani: i concorrenti confermati, data di inizio e regole del gioco

Saranno Isolani, arriva il comunicato Mediaset: il cast al completo e la data di inizio

Nell’attesa della nuova edizione dell’Isola dei famosi, anche quest’anno, Magnolia ha deciso di riproporre il format social del reality, ovvero: Saranno Isolani (dall’8 gennaio su Mediaset Play). L’anno scorso, tra tutti gli aspiranti naufraghi, ebbe la meglio Franco Terlizzi. Chi farà parte del cast di Saranno Isolani quest’anno? Partiamo dalle donne. Con un comunicato ufficiale sono state confermate: Alice Fabbrica (22 anni, travel influencer ed aspirante showgirl), Chiara Patriarca (35 anni, fruttivendola), Eleonora Massara (45 anni, imprenditrice). Poi ancora: Giorgia Venturini (34 anni, esperta di comunicazione e media) e Lucia Griego (25 anni, addetta alle vendite e aspirante attrice).

Saranno Isolani: confermati i nomi dei concorrenti – aspiranti naufraghi – della prossima edizione dell’Isola dei Famosi

Gli uomini che gareggeranno a Saranno Isolani e che ambiscono a diventare naufraghi dell’Isola dei famosi, sono in totale cinque (tra questi anche alcuni nomi che erano già stati fatti e che, pertanto, oggi sono stati confermati). A gareggiare quest’anno saranno: Mario “Il falco” Ferri (31 anni, calciatore), Giovanni “John”Vitale (33 anni, go – go boy), Mirko Pontesilli (45 anni, operatore call center e aspirante showman). A questi vanno aggiunti anche: Salvatore Vigliucci (51 anni, messo comunale e aspirante ballerino) e Yuri Rambaldi (25 anni, spogliarellista e aspirante tronista). Un cast che, sia per quanto riguarda le donne sia per quanto riguarda gli uomini, potrebbe riservarci grandi sorprese.

Saranno Isolani, conduce Filippo Nardi: le regole del gioco

A condurre Saranno Isolani sarà Filippo Nardi, ex concorrente della precedente edizione dell‘Isola dei famosi. I 10 aspiranti naufraghi si sfideranno tra di loro attraverso un meccanismo di sfide, prove di sopravvivenza e nomination (in un’impervia maremma in Toscana tra fame, freddo e gare estreme). Non tutti arriveranno nelle spiaggia di Cayo Cochinos. I fortunati che ne avranno la possibilità, invece, saranno quelli scelti direttamente da pubblico. I telespettatori, pertanto, avranno la possibilità di votare i loro concorrenti preferiti.