Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi: “Abbiamo già scelto i concorrenti”

By

Chi sono i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019? Le parole di Alessia Marcuzzi

Il cast dell’Isola dei Famosi 2019 è ufficialmente chiuso. A farlo sapere Alessia Marcuzzi, ospite di CR4-La Repubblica delle Donne. Nel salotto di Piero Chiambretti la conduttrice romana ha annunciato che tutti i concorrenti della nuova edizione sono stati scelti. Di chi si tratta? Al momento non si possono fare nomi ma l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare dopo Natale. Secondo i recenti rumors dovrebbero sbarcare in Honduras: Grecia Colmenares, Riccardo Fogli, Wanda Fisher, Kaspar Capparoni, Alvin, Andrea Pinna, Fariba Therani, Akash Kummar, Taylor Mega, Giorgio Manetti.

Tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019 ci sarà un non famoso

Come accaduto l’anno scorso con Franco Terlizzi, anche per il 2019 nel cast dell‘Isola dei Famosi ci sarà un personaggio Nip. Quest’ultimo verrà scelto tramite il format web Saranno Isolani, che partirà su Mediaset Play dal prossimo 8 gennaio. A condurlo ci sarà Filippo Nardi, naufrago dell’edizione 2017 del reality show. Tra i concorrenti di Saranno Isolani ci sono: Giorgia, John, Lucia, Mario, Chiara, Salvo, Eleonora, Yuri, Alice, Mirko.

Isola dei Famosi 2019: news su inviato e opinionista

Se Alessia Marcuzzi è confermata come presentatrice, il ruolo di inviato e quello di opinionista sono ancora avvolti dal mistero. Per il primo si fanno i nomi di: Walter Nudo, Daniele Bossari, Francesco Monte, Kabir Bedi, Valeria Marini. Per il secondo invece quelli di Alba Parietti e Alda D’Eusanio. Chi la spunterà?