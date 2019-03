Grande Fratello 16 news: il Dottor Lemme nel reality, i rumors

Grande Fratello 16, nel cast anche il Dottor Alberico Lemme?

Una nuova edizione del Grande Fratello partirà presto, e iniziano così i rumors sul cast che potrebbe apparire nella casa più spiata d’Italia. Uno degli scoop della settimana viene lanciato da DavideMaggio.it. Il portale scrive infatti che il Dottor Alberico Lemme potrebbe comparire nel reality di Canale 5. Ebbene sì, uno degli ospiti più discussi e accusati dei salotti di Barbara D’Urso potrebbe comparire accanto alla conduttrice nella nuova edizione del Grande Fratello, che avrà al timone proprio la padrona di casa di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il reality show, che nella scorsa edizione ha visto la vittoria di Alberto Mezzetti, inizierà il prossimo 10 aprile. Questo quello che settimane fa era stato anticipato da TvBlog: “Secondo quanto apprendiamo l’appuntamento con la nuova serie del GF condotta da Barbara D’Urso partirà lunedì 15 aprile in prima serata su Canale 5, nella serata ormai canonica dei reality show diffusi dall’ammiraglia di casa Mediaset”.

Lemme al GF16? L’indiscrezione

Avrebbe davvero dell’incredibile la partecipazione di Alberico Lemme alla sedicesima edizione del Grande Fratello. Secondo quanto apprendiamo dal sito DavideMaggio.it, Lemme non ricoprirà il ruolo di concorrente: “Il celebre farmacista di Desio non dovrebbe essere un concorrente a tutti gli effetti. Pare che per lui si stia studiando un ruolo ad hoc all’interno del reality di Canale 5“. Lemme avrà così un ruolo nuovo all’interno del programma che per ora ancora non si conosce. Sono tante le ipotesi che si stanno facendo, tutte riguardanti il campo di studio e di lavoro del farmacista. Non abbiamo però alcune conferme, né tanto meno smentite, sull’argomento. Per il momento, infatti, si tratta solo di rumors.

GF16: i papabili concorrenti

Uno dei nomi dei possibili concorrenti che sta impazzando sul web è quello di Francesca De Andrè. Anche lei è un’abitué dei salotti della D’Urso. Proprio a Pomeriggio 5, negli scorsi giorni, la nipote dell’indimenticabile Fabrizio De Andrè, ha svelato di aver trovato l’amore. Si parla tanto anche degli opinionisti. Accanto a Barbara ritornerà Cristiano Malgioglio, o almeno questo è quello che si vocifera, mentre sarà assente Simona Izzo. Al suo posto potrebbe arrivare Vladimir Luxuria. Ma, come detto, si tratta ancora di indiscrezioni. Il cast ufficiale e tutte le news riguardanti il GF16 arriverà probabilmente dalla voce di Barbara D’Urso.