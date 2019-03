Pomeriggio 5, Francesca De Andrè si è fidanzata: ecco chi è lui

Pomeriggio 5, Francesca De Andrè presenta il suo nuovo fidanzato: l’annuncio da Barbara d’Urso

Francesca De Andrè ha ritrovato l’amore e il fortunato non è assolutamente Costantino Vitagliano. Ricordiamo che nelle ultime settimane, i due noti opinionisti delle trasmissioni di Barbara d’Urso sono finiti al centro del gossip. In molti credevano che l’ex tronista di Uomini e Donne e la giovane donna avessero intrapreso una relazione d’amore insieme. In ogni caso, le cose stanno diversamente. Tra di loro c’è solo una buonissima amicizia e a far battere il cuore della De Andrè è una persona totalmente sconosciuta al mondo dello spettacolo. Barbara ha mandato in onda a Pomeriggio 5 alcune delle storie Instagram condivise negli ultimissimi giorni dalla diretta interessata.

Francesca De Andrè innamorata di Giorgio: annuncio e conferma a Pomeriggio 5 dalla d’Urso

Francesca De Andrè ha rivelato in diretta tv da Barbara d’Urso di essersi finalmente fidanzata. “Ebbene sì, c’è questo ragazzo. Ci siamo fidanzati. Giorgio. È simpaticissimo, ha 34 anni. Noi ci vediamo da Settembre, solo che io stavo valutando. Giorgino è chiuso nel mio camerino. Molto simpatico, generoso, educato. Promosso.” A quanto pare, la ragazza è convinta della sua nuova storia d’amore. A renderla ancor più sicura è anche il lavoro di lui. Il misterioso ragazzo non lavora nel mondo dello spettacolo ed ha un normalissimo impiego.

Barbara d’Urso: la simpatica richiesta a Francesca De Andrè a Pomeriggio 5

Barbara d’Urso ha simpaticamente chiesto a Francesca se il suo fidanzato avesse qualche amico etero, simpatico e lavoratore da presentarle. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha rivelato divertita che ogni tanto lei ci prova a trovare qualcuno che possa starle accanto.