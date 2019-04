Grande Fratello 16: È già nata una coppia? Daniele cotto di Erica

Gf 16, nascono le prime simpatie: A Daniele piace Erica

In questi giorni, come i ben informati sapranno, Barbara d’Urso ha reso noti i nomi dei primi concorrenti Nip del Grande Fratello 16. Si tratta di tre donne (Audrey, Erica e Angela) e un uomo (Daniele). I 4 gieffini, come mostrato oggi a Pomeriggio Cinque, sono stati mandati in un ranch in piena campagna dove, prima della partenza ufficiale del reality, verranno messi alla prova e si faranno conoscere dal pubblico da casa. Tra di loro, però, pare stiano nascendo già le prime simpatie. A fare colpo su Daniele, l’unico maschio per ora in gara, pare sia stata proprio Erica che, tuttavia, non è si è del tutto accorta della cosa.

Grande Fratello 16, Daniele cotto di Erica: ecco come ha reagito la ragazza

Daniele, oggi, ha attirato particolarmente l’attenzione del pubblico di Pomeriggio Cinque. Il nuovo concorrente del Grande Fratello 16 è senza ombra di dubbio un bel ragazzo e, per questo motivo, conta già diverse fan tra gli appassionati del reality di Canale 5. Il ragazzo, però, potrebbe non rimanere single a lungo. Dopo aver conosciuto le altre concorrenti, infatti, Daniele ha dichiarato di trovare molto carina ed interessante Erica. Quest’ultima, però, ha chiaramente detto di considerare Daniele un bel ragazzo ma di non essere attratta da lui, perché lontano dal suo tipo di uomo che vorrebbe a suo fianco.

Grande Fratello 16: i concorrenti famosi nel cast

Tra i concorrenti del Grande Fratello 16, come l’anno scorso, ci saranno anche dei volti noti. Del cast Vip del Gf faranno parte: Kikò (l’ex marito di Tina Cipollari), Ivana Icardi (sorella del calciatore Mauro Icardi), Cristian Imparato (vincitore di Io canto nel 2006) e Mila Suarez, ex fidanzata dell’attore Alex Belli. Si tratta di nomi noti al pubblico di Pomeriggio Cinque e Domenica Live, poiché spesso ospiti nei talk della d’Urso.