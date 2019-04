Gf 2019, Barbara d’Urso conferma Jessica Mazzoli nel cast: la Palombelli in ansia

Concorrenti Gf 2019, le ultime anticipazioni di Barbara d’Urso prima del debutto

Nuove anticipazioni sul Grande Fratello 2019! Stasera ci sarà la prima puntata di questa 16esima edizione, verranno presentati ufficialmente tutti i concorrenti ma saprete già che i loro nomi sono venuti fuori nella giornata di ieri. Nonostante ciò, Barbara d’Urso stamattina ha ufficializzato un altro concorrente, un altro volto già noto al pubblico televisivo. Avrete un po’ la sensazione di guardare un Gf Vip, insomma. Ma veniamo al dunque: stamattina durante Forum, Barbara Palombelli ha aperto il collegamento con l’altra Barbara, che era a Cinecittà. Il collegamento non è stato fatto con una trasmissione a caso di Canale 5, perché la Palombelli avrà un buon motivo di seguire il Gf 16!

Gf 2019, Barbara Palombelli in ansia per sua figlia Serena

Ci sarà Serena, la figlia di Barbara Palombelli e Rutelli, proprio per questo Carmelita ha domandato alla sua collega come stesse! La conduttrice di Forum ha risposto così: “Io abbastanza in ansia, perché stasera c’è anche mia figlia con i tuoi ragazzi. Però tu sai come me, come Daria Bignardi e tutte coloro che hanno condotto il Grande Fratello che è stato poi anche un modello per la politica”. Poi ha proseguito spiegando che oggi le liste politiche si fanno un po’ come si forma il cast del Grande Fratello, ma a noi interessa la prima parte del suo discorso… Le ansie di una madre in diretta su Canale 5 in attesa che venga rinchiusa della casa più spiata d’Italia! Barbara d’Urso ha raccontato che è stata proprio la Palombelli a telefonarle per domandare come sostenere un provino per il Gf 2019. Solo dopo averle dato il numero di telefono a cui rivolgersi la d’Urso ha scoperto che era per la figlia della Palombelli!

Grande Fratello, Jessica Mazzoli tra i concorrenti: la conferma di Barbara

Dopo i complimenti di Barbara a Serena, che è fra i concorrenti che vedremo stasera, la conduttrice di Forum ha chiosato: “Mi fai commuovere, devo veramente chiudere altrimenti mi viene un groppo alla gola”. Ma veniamo alle ultime anticipazioni del Gf 2019! Barbara d’Urso infatti ha confermato un altro concorrente: “Morgan a Live Non è la d’Urso è stato molto forte dicendo che Jessica lo ha incastrato per avere questa bambina. Che ha 6 anni e che pare Morgan abbia visto solo due volte. Ebbene, Jessica è ufficialmente una dei concorrenti del Grande Fratello. Da questa sera avrà la possibilità di replicare e dire la sua”. Poi ha spiegato che tutti i ragazzi, compresi due bellissimi già noti, sono chiusi da quattro giorni in albergo, come da prassi. Tutto pronto, insomma, per il debutto del Gf 16!