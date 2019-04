Gf 2019, Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi concorrenti? Ultime news sul cast

Grande Fratello 16, tra i possibili concorrenti spuntano due nomi già conosciuti

News sul cast del Gf 2019! Sono spuntati in queste ore altri due nomi che potrebbero varcare la porta rossa lunedì sera. Sta per iniziare la 16esima edizione del reality show, quella che dovrebbe essere la versione Nip, ovvero con personaggi non conosciuti. Come lo scorso anno, però, ci sarà qualche volto che il pubblico televisivo conosce già. Da giorni si parla di Chicco Nalli, ex marito di Tina Cipollari, e Ivana Icardi, la sorella del celebre calciatore di cui tanto si parla nelle ultime settimane. Fanno parte di questa categoria anche i due nomi annunciati oggi da BitchyF, secondo cui tra i concorrenti del Grande Fratello 16 ci sarebbero anche Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi.

Concorrenti Gf 2019, Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi nel cast?

Gianmarco e Michael non sono di certo sconosciuti. Il primo è il fratello di Luca Onestini, che era entrato nella Casa del Gf Vip 2 per raccontare a Luca di ciò che stava succedendo tra Soleil e Marco Cartasegna. Michael Terlizzi, invece, è il figlio di Franco Terlizzi, ex naufrago della scorsa edizione dell’Isola dei famosi. Michael è stato anche ospite dei salotti di Barbara d’Urso dopo essere stato notato nel pubblico. Ma non solo, perché Gianmarco e Michael sono stati anche tentatori a Temptation Island Vip! Se dovessero essere confermati, quindi, sarebbero al loro secondo reality insieme. Ricordiamo che tra i tanti nomi in circolazione per il cast del Grande Fratello 2019 ci sono anche quello di Cristian Imparato, Mila Suarez, le sorelle Fabrizia e Francesca De Andrè, la confermata figlia di Barbara Palombelli e i quattro protagonisti del Grande Ranch.

Gf 2019 cast, tra i concorrenti anche Valentina Vignali?

Nel cast pare ci sia anche Valentina Vignali, altro volto già noto ai più. La possibile conferma della sua presenza (annunciata da Trash Italiano) tra i concorrenti del Gf 2019 è arrivata nelle ultime ore dal suo profilo Instagram. Nelle stories è infatti comparso un messaggio in cui si annunciava che il profilo sarebbe passato nelle mani di altre persone per un po’ di tempo. Questo è stato immediatamente associato alla partecipazione di Valentina Vignali al Grande Fratello. Non ci sarà invece Fariba Tehrani: “Ho detto no al Grande Fratello di Barbara d’Urso per amore di Giulia”, queste le sue parole al settimanale Spy. In attesa di scoprire tutti i concorrenti del Gf 16, Cristiano Malgioglio sta scaldando i motori ricordando un momento epico del suo Gf Vip!