Grande Fratello, primi scontri in Casa: Ambra e Valentina sotto accusa

Gf 16, Ambra Lombardo e Valentina Vignali al centro delle polemiche: i concorrenti sbottano

Primi scontri al Grande Fratello 16! I concorrenti stanno imparando a convivere e a rispettare usi e abitudini degli altri, ma alcuni fanno fatica ad adattarsi. Quella che più di tutti è al centro dell’attenzione per questo motivo è Ambra Lombardo, la bellissima professoressa e modella. Già dal primo giorno, infatti, Ambra ha iniziato a mettere i puntini sulle i e a riprendere a turno gli altri concorrenti, sul cibo o sulle pulizie. Anche durante la prima spesa al Gf 2019, per esempio, è stata forse la più polemica fra tutti. Lo scontro vero e proprio è avvenuto durante il pranzo di ieri, e non è stata l’unica a finire sotto accusa. Nel daytime del Gf di oggi abbiamo visto cosa è accaduto nella giornata di ieri. Valentina Vignali e Ambra erano in confessionale a sfogarsi, perché dopo aver preparato il pranzo per tutta la mattina si sono viste attaccare da altri concorrenti.

Grande Fratello, Valentina e Ambra sotto accusa: primi scontri in Casa

Stando al racconto di Valentina, quando il pranzo era pronto nessuno si preoccupava di sedersi a tavola, nonostante siano stati chiamati. Per questo lei ha pensato di mandare giù qualche forchettata di insalata: “Mi è venuta fame, alla terza volta che nessuno mi si fila c’era Gaetano ci siamo messi dell’insalata”. Ma proprio per questo motivo Mila Suarez non è rimasta in silenzio quando Valentina ha mosso delle accuse sulle porzioni degli altri! Secondo Mila, infatti, anche iniziare a mangiare senza gli altri è stata una mancanza di rispetto. “Se uno sta fuori e sta guardando il firmamento e non sta facendo nulla, non accetto che mi si dica no aspetta. No, anche meno. Fai qualcosa e non rompere le scatole”, ha detto ancora Valentina in confessionale.

News Gf, Michael e Enrico contro Ambra: “Sta diventando una cosa ridicola”

Un episodio simile è accaduto con Ambra Lombardo (che abbiamo scoperto essere fidanzata, non single come aveva detto!). Ad alcuni concorrenti non va giù il fatto che la concorrente pensi di essere nella sua classe e assuma un atteggiamento da professoressa. Ieri ha avuto una piccola discussione con Enrico a tavola sull’alimentazione, perché secondo il concorrente veneto Ambra ha troppe pretese e dovrebbe accontentarsi, visto che si vive in una comunità. Dopo che Ambra ha ripetuto il suo concetto più volte, Michael Terlizzi l’ha fermata: “Sta iniziando a diventare una cosa abbastanza ridicola, basta. Basta così, dai. Chiudiamo la faccenda. Hai espresso il pensiero abbastanza, no?”. Lei voleva esprimere il suo concetto, ha sottolineato. E poi in confessionale Ambra ha detto: “Capisco che sono la rompip…e del gruppo, questa etichetta non me la toglierò mai più. Non è che mi ha detto di stare zitta ma quasi, poco ci mancava”.

Michael Terlizzi contro Ambra al Grande Fratello: “Atteggiamento sbagliato”

Anche Michael, in confessionale insieme a Enrico, ha ribadito il suo concetto su Ambra: “Effettivamente lei è una professoressa, forse non si sta rendendo conto che questo non è il posto giusto per comportarsi così. Mi sono un attimo innervosito e va bene, questo atteggiamento è proprio sbagliato. Puoi avere tutte le ragioni del mondo, ma se non lo faccio io e non lo fa lui perché devi farlo tu?”. Ambra finirà dritta in nomination nella prossima puntata del Grande Fratello? Intanto sta provando a far nascere l’amore fra due concorrenti…