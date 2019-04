Ambra Lombardo è fidanzata, la concorrente ha mentito al Gf: “Non l’ha presa bene”

Ambra Lombardo del Grande Fratello è fidanzata: la verità sulla concorrente

Ambra Lombardo è fidanzata? La concorrente del Gf 2019 si è presentata come single nella Casa più spiata d’Italia, ma la verità è un altra. La professoressa è tra i concorrenti più in vista in questi primi giorni di reality show. Ambra sta dimostrando di avere una personalità abbastanza forte, o che si fa almeno notare. Ha subito messo in chiaro di essere molto precisa nelle pulizie della casa e dice la sua sul pranzo, sul cibo e sulla spesa. Oggi per esempio ha avuto un battibecco con Michael Terlizzi, che ha sbottato ascoltando ripetutamente le precisazioni della coinquilina sul pranzo. Ma la confessione sul fidanzato di Ambra è arrivata nel tardo pomeriggio!

Gf 16, Ambra Lombardo parla del suo fidanzato: la confessione

Durante la diretta del Gf abbiamo assistito a una conversazione tra Ambra ed Enrico. Il concorrente veneto ha domandato all’altra se fosse fidanzata e lei ha confessato: “Ho conosciuto un ragazzo un mese fa”. Inutile raccontarvi dello stupore di Enrico, che è entrato nella Casa del Gf 16 con la speranza di innamorarsi! Il giovane comunque si è mostrato interessato alla storia della bella prof, che ha confermato di essere fidanzata con questo uomo conosciuto poco prima di rinchiudersi nella Casa. Ha anche confermato che potrebbe nascere un rapporto importante con lui: “Beh sì è un uomo adulto, in gamba. A cui non manca niente. Ci siamo conosciuti un mese fa. Sì, è un fidanzato… Per me non c’è un momento in cui lo diventa. Lui è una persona affidabilissima. Ha 43 anni”. Lei invece ne ha 33.

Ambra Lombardo fidanzato, la concorrente del Gf 2019 esce allo scoperto

Ambra ha anche raccontato a Enrico delle sue precedenti convivenze. Ha convissuto infatti già due volte e per questo, ha spiegato, ha un bagaglio di esperienze che le permette di capire subito se un uomo può diventare importante o meno. Su domanda di Enrico, Ambra al Grande Fratello ha anche spiegato come ha reagito lui alla notizia che sarebbe entrata nella Casa: “Non l’ha presa benissimo, si voleva sparare. No no, questo no, però non mi ha detto no. Non avrebbe potuto. Lui è rimasto scioccato, sì mi ha chiesto se era uno scherzo. Mi ha detto che devo fare quello che sento. Segui il tuo cuore, fai le tue scelte”. Il fidanzato di Ambra del Gf 2019 uscirà allo scoperto?