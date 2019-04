News Grande Fratello, Jessica Mazzoli in lacrime: sfogo improvviso in Casa

Grande Fratello, Jessica Mazzoli crolla: il primo sfogo nella Casa con i concorrenti

Jessica Mazzoli al Grande Fratello ha già versato le prime lacrime. Non c’è da stupirsi, perché pure se sono passati pochi giorni da quando è iniziata la 16esima edizione, Jessica ha una figlia e inizia ad averne nostalgia. E no, non avrebbe fatto meglio a rimanere a casa, perché partecipare al Gf 16 è un’esperienza che tutti farebbero, o quasi tutti. Jessica non è crollata emotivamente perché sente fortemente la mancanza della figlia Lara e vorrebbe tornare a casa, o meglio non è ancora arrivata a questo punto. Il suo sfogo nella Casa era uno sfogo anche gioioso, per certi versi, perché ripensava alle cose belle che fa insieme alla figlia avuta da Morgan.

News Grande Fratello, Jessica Mazzoli in lacrime: la nostalgia di sua figlia Lara

Jessica ha pianto in confessionale ripensando ai semplici gesti che fa tutti i giorni con sua figlia Lara. Queste le sue parole: “Mia figlia è già orgogliosa di me come madre, come donna. Mi sveglio la mattina e la prima cosa che faccio è guardare mia figlia, baciarla. Vestirla e portarla a scuola. Piango perché queste cose in questo momento mi mancano. Mi sveglio la mattina e faccio queste cose che per me sono importanti, mi danno gioia e soddisfazione!”. Sono le parole di una mamma felice e orgogliosa della sua piccola e le abbiamo ascoltate nel daytime del Gf di oggi, in cui è venuta fuori anche la prima coppia della Casa! Jessica comunque è crollata anche davanti ai suoi coinquilini, che l’hanno consolata in tutti i modi possibili.

Jessica Mazzoli e Morgan, la battaglia per la figlia Lara

Conosciamo ormai bene la storia di Jessica Mazzoli e la figlia Lara. La bimba è nata dalla relazione di Jessica e Morgan. Negli ultimi mesi, i due sono stati ospiti da Barbara d’Urso e ognuno ha dato una versione dei fatti diversa riguardo al rapporto con la bambina. Secondo Jessica, infatti, Morgan non sarebbe un padre presente per la figlia. Lui invece respinge le accuse e invece dice di interessarsi alla bambina, ma che spesso i suoi sforzi sono stati resi vani proprio dalla ex fidanzata. Una battaglia di cui sentiremo parlare spesso nel corso di questo Grande Fratello 2019.