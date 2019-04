Pierpaolo Pretelli, incidente in macchina per l’ex velino: ultimissime da Pomeriggio 5

Pomeriggio 5, Pierpaolo Pretelli assente in studio: era uno degli ospiti della puntata

Pierpaolo Pretelli ha avuto un incidente in macchina. A dare la notizia dell’accaduto è stata Barbara d’Urso, che aveva chiamato l’ex Velino come ospite nella sua puntata di Pomeriggio 5 di oggi. Dato che è lunedì e stasera Carmelita sarà impegnata anche con il Grande Fratello, la puntata del giorno è andata in onda dagli studi di Roma, per consentire alla conduttrice di prepararsi poi per la diretta del reality show. Pierpaolo vive nella Capitale ed era diretto con la sua macchina agli studi televisivi, ma qualcosa gli hai impedito di raggiungerli. Barbara lo avrebbe ospitato in studio per parlare di un possibile ritorno di fiamma con Ariadna Romero, dopo che sono stati pizzicati insieme. Il gossip naturalmente è solo rimandato.

Pierpaolo Pretelli incidente in macchina: la notizia a Pomeriggio 5

Lo spazio dedicato al gossip di Pomeriggio 5 è stato aperto dalla conduttrice facendo notare la poltrona vuota. Lì si sarebbe dovuto sedere proprio Pierpaolo, accanto a Flavia Vento e Emanuela Tittocchia. Pierpaolo però non c’era: “È in ritardo perché ha avuto un incidente con la macchina”, ha detto subito Barbara d’Urso consultandosi con il suo staff. La conduttrice ha fatto sapere che Pierpaolo dopo l’incidente sta bene, non ci sono state gravi conseguenze per lui. Pare stesse facendo la constatazione amichevole mentre Barbara parlava al suo pubblico. Ulteriori aggiornamenti sono arrivati solo verso fine puntata. Di Pierpaolo Pretelli a Pomeriggio 5 infatti non si è vista neanche l’ombra, pure se inizialmente sembrava essere solo in ritardo.

Pierpaolo Pretelli incidente: Barbara d’Urso aggiorna il pubblico

Quando Pomeriggio 5 ormai stava volgendo al termine, Barbara si è informata sulle condizioni di Pierpaolo Pretelli dopo l’incidente in macchina. E così abbiamo avuto degli aggiornamenti sull’ex velino: “È stato tamponato, l’auto è stata distrutta e andrà in ospedale per un controllo. Ma pare stia bene”. Per il momento non è arrivato nessun aggiornamento dal profilo Instagram di Pierpaolo, ma forse racconterà in prima persona la sventura.