Gf diretta, Mila e Francesca De Andrè litigano per Alex Belli: “Fatti una vita!”

Grande Fratello, Francesca De Andrè contro Mila Suarez: la nuova concorrente difende Alex Belli

Mila Suarez e Francesca De Andrè hanno litigato pesantemente al Grande Fratello! Tutto è successo oggi pomeriggio: noi di Gossipetv abbiamo assistito alla diretta del Gf e per questo vi riporteremo per filo e per segno cosa è accaduto. Lo scontro è stato annunciato da due episodi: il primo riguarda Francesca, che parlando con Michael ha detto che Mila parla in continuazione di Alex Belli e dovrebbe smetterla di ripetere sempre le stesse cose. La seconda riguarda Mila e Cristian, che si sono confrontati sulla nuova arrivata. Francesca, infatti, ha parlato con Cristian ieri dicendogli che Alex ha una versione dei fatti diversa da quella di Mila. La De Andrè ha detto di essere amica con l’attore, oggi fotografo, e si sono visti pochi giorni prima di entrare nella Casa per un servizio fotografico. Mila ha pensato che Francesca avesse tentato di mettere zizzania andando a dire quella cosa a Cristian, oltre al fatto che si è sentita giudicata perché Francesca non ha chiesto a lei la sua versione. Per questo le ha chiesto di parlare.

Gf diretta, scontro tra Mila e Francesca: la De Andrè difende l’amico Alex Belli

“Via il dente, via il dolore”, ha commentato la De Andrè fra sé e sé. Lo scontro tra Mila e Francesca al Gf è iniziato parlando dell’amicizia della nuova concorrente con Alex Belli, ma poi è degenerato. Mila infatti non ha mai sentito parlare di questa amicizia, quindi ha iniziato a pensare che Alex potrebbe aver detto a Francesca di parlare male di lei nella casa. La De Andrè appena sentite queste accuse non ci ha visto più e ha iniziato a inveire contro l’altra. “Hai detto che aveva ragione Alex senza conoscermi. Non parlare con Cristian e giudicarmi senza sapere la mia storia”, le ha detto Mila. Francesca ha risposto dicendo: “Hai fatto due pa..e prima di entrare nella Casa. […] La versione che mi ha dato Alex non è la stessa tua. Ho ascoltato quello che hai raccontato tu e la tua versione non combacia con quella di Alex”. Mila ha spiegato che ne parla perché ha sofferto molto e tutto si è risvegliato dopo il confronto con Delia di lunedì sera.

News Grande Fratello, Mila e Francesca litigano per Alex Belli

Francesca: “Diventi pesante. Ti ho detto basta, esci da questa cosa. Se Alex ti ha tradito non devi andare a chiamare il marito di Delia. Tu stai sotto un treno, sei innamorata. È il protagonista della tua esperienza Alex, dovrebbe entrare lui. Hai fatto venire la nausea a tutti. Comunque Mila, fatti una vita e smetti di parlare di Alex”. Mila si è alzata dal divanetto in giardino e voleva finire la conversazione, ma Francesca ha tirato in ballo un provino che Mila ha fatto per il Gf l’anno scorso e di cui ha detto di non ricordarsi. Per questo Mila ha pensato di nuovo che Alex le avesse raccontato molte cose di lei, al contrario di quanto Francesca ha detto ieri rispondendo “niente” quando lei glielo ha chiesto. “Io lavoro a Mediaset”, ha detto Francesca lasciando intendere che non gli ha riferito Alex del provino. E visto che ha parlato con Cristian, secondo Mila Francesca avrebbe messo zizzania.

Gf, Francesca De Andrè contro Mila Suarez e Cristian Imparato

Mila ha abbandonato la conversazione ed è entrata in Casa, ma Francesca l’ha seguita e ha anche iniziato ad alzare il volume della voce litigando. “Parli solo di Alex, esci tu e fai entrare Alex”, ha continuato a dire la De Andrè. E ancora: “Se dico che Alex mi ha dato una versione dei fatti diversa dalla tua non è mettere zizzania. Sei morbosa, ha ragione”. Lo scontro è poi proseguito tra Francesca De Andrè e Cristian Imparato, perché Mila non ne ha voluto più sapere. Secondo Imparato, infatti, Francesca non avrebbe dovuto dirgli quella cosa dopo un giorno che era nella casa. La De Andrè non ha mollato nel dire che Mila dovrebbe rifarsi una vita: “Dimenticatelo, basta, sei pesante. Ieri te l’ho detto carinamente e altre 180 volte hai parlato di lui”. Altri inquilini hanno provato a far capire a Francesca che Mila parla da donna innamorata e ferita e che tutto è tornato a galla dopo lo scontro con Delia Duran. “L’amore è un’altra cosa, questa è ossessione”, ha replicato Francesca.

News Gf, Francesca De Andrè: “Non parlo con le galline”

Cristian ha provato a fermare lo scontro: “Non posso parlare io, non sono ca..i miei”. Dura la risposta della De Andrè: “Allora fatteli i ca..i tuoi”. E ancora ha spiegato che dal suo punto di vista non dovrebbe più parlare di Alex Belli perché lui non può difendersi. La figlia di Cristiano De Andrè, che l’ha diffidata dal parlare di lui, ha parlato per quasi un’ora di Alex Belli nonostante Mila non ci fosse più nello scontro. “Se una persona non ha cervello e non capisce sono affari suoi. Deve ringraziare che le ho fatto un discorso umano”, ha detto quando la Suarez è tornata in cucina. Francesca ha poi iniziato a fare il verso a Mila, prendendola in giro, e questo agli altri non è molto piaciuto. “Io non parlo con le galline”, ha detto poi mentre era con gli altri. Ma nulla, ha ripreso a raccontare le stesse cose appena ha visto Kikò. La discussione si è finalmente placata quando i ragazzi hanno iniziato ad allenarsi e Francesca si è unita a loro.