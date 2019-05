Francesca De Andrè e Gennaro Lilio vicinissimi ma lui è bloccato: la confessione

Gennaro Lillio e Francesca De Andrè si piacciono? Il video del Gf 2019 che fa discutere

Cosa sta succedendo tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio? I due sono sempre più vicini nella casa del Grande Fratello 2019 e questo nonostante lei sia amica di Erica Piamonte e lui sembrava avvicinarsi sempre più a Mila Suarez. Dite che tra i due c’è una semplice amicizia e che siamo noi quelli che hanno frainteso? Potrebbe essere, ma le videoclip del Gf fanno effettivamente pensare a qualcosa di più e lo stesso Gennaro ha confessato di essersi invaghito di Francesca ma di non voler andare avanti perché lei è fidanzata.

Gennaro si confessa e spiega di essere bloccato

Gennaro si è detto sicuro che Francesca è “una persona che sento che mi piace” e che quindi potrebbe fargli perdere la testa fino alla fine; ora però “non mi apro e non mi espongo perché lei fuori da qui ha una vita e un compagno. Non mi spingo oltre per rispetto”: un ragazzo tutto d’un pezzo insomma anche se al momento, a dirla tutta, non ci sembra che stia opponendo tutta questa resistenza visto che i due sono sempre insieme e si scambiano coccole e affetto. Lei peraltro aspettava di vedere il fidanzato lunedì scorso ed è rimasta delusa invece del fatto che a presentarsi in casa sia stata un’agguerritissima Guendalina Canessa: che la De Andrè abbia ancora il cuore fuori dalla casa insomma è evidente e forse le attenzioni che i due si riservano sono davvero solo in amicizia, nonostante le clip mirate del Grande Fratello.

Francesca e Gennaro, un quadrilatero amoroso (?) al Grande Fratello 2019

Staremo a vedere dunque come si metteranno le cose, visto che Gennaro piace a un po’ di persone: oltre che a Erica anche a Mila che però non sembra preoccupata: “Un conto è se ci va lui ma fino a quando sono delle donne non mi dà fastidio perché è lei che provoca”. Prevediamo una guerra senza esclusione di colpi lunedì in diretta, anche se di Gennaro si parlerà anche per molto altro ancora, date le sue recenti confessioni sulla sua vita passata.