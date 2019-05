Gennaro Lillio padre: “Mi ha abbandonato”, lacrime amare al Grande Fratello

Il papà di Gennaro Lillio lo ha abbandonato a 3 anni, la confessione del concorrente

Il confessionale di Gennaro Lillio di oggi sarà senz’altro ripreso nella prossima puntata del Grande Fratello 2019, visto che il concorrente ha parlato del padre e ha confessato di essere stato abbandonato all’età di soli 3 anni; il modello non lo vede più da una ventina d’anni e sembra tutt’altro che intenzionato a nascondere la sua sofferenza: sono state lacrime amare infatti quelle del confessionale di oggi, in cui Gennaro ha raccontato del suo passato e ha concluso dicendo di voler mettere “l’ultimo cassetto a posto”. E a farlo ci penserà forse il Gf, visto che almeno finora nessuno dei genitori dei concorrenti che vivono situazioni delicate, fatta eccezione per qualcuno, si è rifiutato di presentarsi in trasmissione o di tornare a parlare coi propri figli.

Gennaro si sfoga col Gf: la storia della sua famiglia

“Mio padre – queste le parole di Gennaro – mi ha abbandonato quando avevo 3 anni perché si è separato con mia madre. Lui inizialmente veniva a trovarci, dopodiché voleva tornare con mamma ma lei non voleva e quindi non è venuto più”. Una storia meno tragica di quella di Serena Rutelli ma non per questo meno degna d’attenzione: gli occhi di Gennaro infatti hanno mostrato tutta la sua fragilità e la sofferenza per questo distacco immotivato. “Si è rifatto un’altra famiglia – così ha continuato –, so che ha anche dei figli. Io dai 3 anni fino ad oggi non ho mai più avuto notizie di lui”.

Grande Fratello 2019, Gennaro al papà: “Perché ci hai abbandonato?”

Non è stata l’unica confessione che il ragazzo ha fatto ma forse è quella che farà più discutere perché Gennaro forse intende approfittare della visibilità del Gf per mandare un messaggio al papà: “Ho l’ultimo cassetto da mettere a posto – queste le parole del ragazzo – e una domanda: noi siamo due figli, siamo il tuo sangue? Anche se ti sei separato da nostra madre perché ci hai abbandonato? Come hai fatto ad abbandonare qualcosa che è tuo?”. Il confessionale si è chiuso con il concorrente in lacrime visibilmente provato dalle cose raccontate, e non si tratta neanche dell’unico momento difficile mandato in onda su Canale 5: anche le confessioni di Serena Rutelli infatti hanno spiazzato tutti. La prossima diretta sarà infuocatissima, vedrete.